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Cabotagem

Câmara aprova projeto de incentivo ao transporte marítimo nacional

A proposta libera progressivamente o uso de navios estrangeiros no país sem a obrigação de contratar a construção de unidades em estaleiros locais

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:01
Porto de Vitória recebe navio com maior comprimento de sua história
Porto de Vitória: projeto define incentivos para a navegação de cabotagem Crédito: Vitor Jubini
Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira (7), o projeto de lei (PL) 4.199 de 2020, que define incentivos para a navegação de cabotagem - aquela que ocorre dentro do litoral do país, sem cruzar fronteiras marítimas, exclusivamente com atracagem em portos nacionais.
Segundo informa a Agência Câmara, os destaques do projeto - que é conhecido como BR do Mar - ainda não foram votados, mas deverão ser apreciados ainda na noite desta segunda (7). O PL foi aprovado por 324 votos a favor e 114 votos contrários.
A proposta libera progressivamente o uso de navios estrangeiros no país sem a obrigação de contratar a construção de unidades em estaleiros locais. Já a partir da publicação da futura lei, as empresas poderão alugar um navio vazio para uso na cabotagem.

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O relator do PL, o deputado Gurgel (PSL-RJ), incluiu um dispositivo para vedar expressamente a contratação de transporte terrestre, seja no trajeto até o porto ou do porto até o cliente final, por armadores marítimos ou por empresas de cabotagem ou de navegação que pertençam ao mesmo grupo econômico.
Entregue em agosto para o Congresso, o projeto tramitava em caráter de urgência e passou pelas comissões da Câmara antes da votação no plenário. Na tribuna, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) afirmou que acredita que o projeto BR do Mar traz inúmeras vantagens.

BR DO MAR

O projeto usa quatro eixos fundamentais para incentivar a cabotagem: frota, indústria naval, custos e portos. Em relação às frotas, o programa estimula as empresas já existentes e dá mais autonomia a elas, além de desburocratizar o registro e o tráfego de embarcações. Para a indústria naval, o governo pretende estimular a docagem de embarcações internacionais no Brasil, o que aumentará o conhecimento em manutenção e a comercialização de peças e maquinário para navios, estimulando a escalonagem da indústria brasileira.
Em redes sociais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a aprovação do PL e afirmou que a iniciativa "corrige um equívoco histórico: não aproveitar o litoral no transporte entre regiões."

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