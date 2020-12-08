Novo programa de renda fica fora de PEC emergencial

Novo programa de renda mínima deve ficar de fora da versão final da PEC emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

A criação de um novo programa de renda mínima à população mais vulnerável, em substituição ao Bolsa Família , deve ficar de fora da versão final da PEC emergencial, que trata de medidas de contenção de despesas. De olho no fim do auxílio emergencial, marcado a princípio para este mês, lideranças vinham negociando a inclusão dessa proposta na PEC, justamente para dar garantia constitucional à transferência de renda aos mais pobres.

O relator da PEC emergencial, senador Marcio Bittar (MDB-AC), lamentou a interlocutores a falta de um consenso para incluir a criação de um novo programa de renda mínima - demanda que era uma bandeira principalmente dos parlamentares das regiões Norte e Nordeste do País. Enquanto isso, como o Estadão antecipou, o senador Tasso Jereissatti (PSDB-CE) apresentou um projeto para ampliar as transferências de renda e criar metas de redução da pobreza e da extrema pobreza no País.

"Não conseguimos chegar a um consenso. Eu acho um equívoco, um erro. Você tem uma conta. Tem 10 milhões de pessoas a mais desempregadas e que não estão no Bolsa Família. Vai fazer o que com essas pessoas?", questionou Bittar, também vice-líder do governo no Congresso. "Acho um erro, mas não quero culpar ninguém. É da política, é da democracia. Acho que houve exageros, incompreensões."

Sem a criação do novo programa, a tendência é que 2021 comece apenas com o Orçamento do Bolsa Família, que conta com uma verba de R$ 34,8 bilhões no ano que vem.

TETO DE GASTOS

O grande obstáculo para o governo na criação do programa de renda mínima é a falta de espaço dentro do teto de gastos - mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação. A equipe econômica chegou a sugerir mudanças no abono salarial (espécie de 14º salário pago a trabalhadores com carteira que ganham até dois salários mínimos), no seguro-defeso (pago a pescadores artesanais no período em que a atividade é proibida) e no programa farmácia popular.

Todas, no entanto, foram refutadas pelo presidente Jair Bolsonaro , que avisou que não iria "tirar de pobres para dar a paupérrimos". A área econômica, então, passou a avaliar medidas como o congelamento de aposentadorias e alterações no seguro-desemprego, num momento em que o mercado de trabalho sofre uma piora. Bolsonaro reagiu novamente e avisou que daria "cartão vermelho" a quem propusesse algo do tipo.