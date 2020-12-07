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Negócios

Balança comercial tem déficit de US$ 572,4 milhões na 1ª semana de dezembro

Houve aumento de 6,3% na média diária das exportações na comparação com a de dezembro do ano passado, com alta de 12,4% na indústria de transformação

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 16:42
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação Crédito: Jefferson Rocio
A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 572,4 milhões na primeira semana de dezembro (dias 1º a 6). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (7), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,747 bilhões e importações de US$ 4,319 bilhões.
Houve aumento de 6,3% na média diária das exportações na comparação com a de dezembro do ano passado, com alta de 12,4% na indústria de transformação, crescimento de 6,8% em produtos da indústria extrativa e queda de 15,2% em agropecuária.
Já as importações registraram aumento de 80,6% na mesma comparação, com avanço de 97,7% na indústria de transformação, retração de 70,6% em produtos da indústria extrativa e queda de 21,0% em agropecuária.
No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 50,463 bilhões, volume 14,1% superior ao do mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 195,302 bilhões (-5,9%) e importações de US$ 144,839 bilhões (-11,3%).

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