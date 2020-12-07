Balança comercial tem déficit de US$ 572,4 milhões na 1ª semana de dezembro

Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação Crédito: Jefferson Rocio

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 572,4 milhões na primeira semana de dezembro (dias 1º a 6). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (7), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,747 bilhões e importações de US$ 4,319 bilhões.

Houve aumento de 6,3% na média diária das exportações na comparação com a de dezembro do ano passado, com alta de 12,4% na indústria de transformação, crescimento de 6,8% em produtos da indústria extrativa e queda de 15,2% em agropecuária.

Já as importações registraram aumento de 80,6% na mesma comparação, com avanço de 97,7% na indústria de transformação, retração de 70,6% em produtos da indústria extrativa e queda de 21,0% em agropecuária.