Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Faturamento real da indústria sobe 2,2% em outubro, diz CNI
Nova alta

Faturamento real da indústria sobe 2,2% em outubro, diz CNI

Foi o sexto mês consecutivo de crescimento. Após a forte baixa no início da pandemia do novo coronavírus, o faturamento da indústria acumula alta de 49% de abril a outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 15:40

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 15:40

Carros em indústria da General Motors
Carros em indústria da General Motors Crédito: Divulgação General Motors
O faturamento real da indústria (descontada a inflação) cresceu 2,2% em outubro ante setembro, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O porcentual já leva em conta ajustes sazonais. Foi o sexto mês consecutivo de crescimento. Após a forte baixa no início da pandemia do novo coronavírus, o faturamento da indústria acumula alta de 49% de abril a outubro
O dado faz parte da série de Indicadores Industriais da CNI, divulgada nesta segunda-feira, 7. Na comparação entre outubro de 2020 e o mesmo mês de 2019, o faturamento real da indústria subiu 7,0%. No período de janeiro a outubro deste ano, ante o mesmo intervalo do ano passado, porém, a baixa acumulada é de 1,0%.
A CNI informou ainda que as horas trabalhadas na produção subiram 1,7% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, e avançaram 1,2% em relação a outubro do ano passado.
"Com o resultado, a quantidade de horas trabalhadas superou, pela primeira vez, o montante mensal apurado no início do ano", registrou a confederação no documento divulgado. Sob os efeitos da pandemia, no entanto, as horas trabalhadas acumulam baixa de 6,1% de janeiro a outubro deste ano, ante o mesmo período do ano passado.

EMPREGO 

O nível de emprego na indústria segue como um dos pontos de atenção. A CNI lembrou, no documento, que o indicador ainda não voltou ao nível pré-pandemia.
Em outubro, o índice de emprego subiu apenas 0,3% ante setembro, na série com ajustes sazonais. Houve baixa de 0,8% em relação a outubro do ano passado. No acumulado de 2020, o emprego industrial recuou 2,4%.

Veja Também

Transportes e alimentos pressionam inflação da baixa renda em novembro, diz FGV

No caso dos salários de profissionais da indústria, conforme a CNI, os resultados ainda têm sido influenciados pelos acordos de suspensão ou redução de ganhos e jornadas. A massa salarial real (descontada a inflação pelo INPC) ficou estável em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a outubro do ano passado, houve baixa de 3,5%. De janeiro a outubro de 2020, a massa salarial recuou 5,8%.
Já o rendimento médio real do trabalhador da indústria caiu 0,2% em outubro ante setembro, em dados dessazonalizados, e recuou 2,8% em outubro ante o mesmo mês do ano passado. De janeiro a outubro, a baixa acumulada é de 3,6%.

CAPACIDADE INSTALADA 

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da indústria superou os 80% em outubro, conforme os dados da CNI. De setembro para outubro, o indicador passou de 79,4% para 80,3% na série dessazonalizada.
"Esse é o maior porcentual registrado em 2020 e se encontra 2,5 pontos percentuais acima do apurado em outubro de 2019", registrou a CNI.
No entanto, em função da pandemia do novo coronavírus, a UCI média do ano (janeiro a outubro) "é 2 pontos porcentuais inferior à média do mesmo período de 2019", registrou a confederação.

Veja Também

Consumo das famílias cresce 7,6% e puxa comércio e indústria

Produtividade do trabalho na indústria cresce 8% no 3º trimestre, diz CNI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados