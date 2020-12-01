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Recuperação

Produtividade do trabalho na indústria cresce 8% no 3º trimestre, diz CNI

Segundo a Confederação Nacional da Indústria, depois de seis meses seguidos de queda por causa da pandemia , a produtividade do trabalho foi recuperada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:21

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:21

Data: 29/09/2005 - ES - Vitória - Indústria de cabos Flexibrás, localizada no Ilha do Príncipe, em Vitória. Editoria: Economia - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Indústria de cabos Flexibrás, localizada no Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de seis meses seguidos de queda por causa da pandemia do novo coronavírus, a produtividade do trabalho na indústria recuperou-se no terceiro trimestre. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o indicador subiu 8% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior. O crescimento desconsidera as sazonalidades, oscilações típicas de determinadas épocas do ano.
A produtividade representa o volume produzido pela indústria da transformação dividido pela quantidade de horas trabalhadas. No terceiro trimestre, a produção subiu 25,8% em relação ao período de abril a junho. As horas trabalhadas aumentaram 16,4% na mesma comparação, o que indica que cada trabalhador produziu em média 8% a mais que nos três meses anteriores.
Com o desempenho do último trimestre, a indústria reverteu a queda da produtividade e passou a registrar crescimento de 7,2% em relação ao quatro trimestre de 2019. O nível alcançado no terceiro trimestre (111,2 pontos) é 4,5% superou o recorde anterior de 110,7 pontos registrado no quatro trimestre de 2017

MOVIMENTO TEMPORÁRIO 

Na avaliação da CNI, tanto a aceleração da produtividade no terceiro trimestre como a queda acentuada do indicador nos seis primeiros meses do ano são movimentos temporários que refletem a reabertura da economia. Segundo a confederação, o crescimento está ligado ao aumento da intensidade do trabalho depois de um período de pausa ou de pouco trabalho, não a ganhos de produtividade como maior qualificação do empregado.
Apesar da forte alta no terceiro trimestre, a CNI projeta que a produtividade do trabalho na indústria encerre 2020 com baixa expansão. De acordo com a entidade, o indicador fechará o ano com crescimento abaixo de 1%, mesmo que o ritmo de alta seja mantido no último trimestre.

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