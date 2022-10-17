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Novo lote

Caixa paga abono antigo do PIS de até R$ 1.212; tire suas dúvidas

Veja como sacar e consultar o benefício; Caixa também tem cotas esquecidas

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 15:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2022 às 15:02
SÃO PAULO - A Caixa paga nesta segunda (17) um lote extra do abono salarial do PIS para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. O abono varia de R$ 101 a R$ 1.212, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de referência. Os valores que não forem depositados em conta poderão ser sacados até o dia 29 de dezembro.
Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus.
Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Crédito: Siumara Gonçalves
QUEM RECEBE NESTE LOTE  
O novo lote tem abonos de trabalhadores que: 
  • Pediram revisão de valor; 
  • Foram à Justiça; 
  • Abonos antigos, que não foram sacados nos calendários de pagamentos já encerrados (dos exercícios de 2016 a 2020).
ONDE O DINHEIRO É DEPOSITADO 
  • Para quem é cliente da Caixa, o abono é pago diretamente em conta do trabalhador. 
  • Para os outros beneficiários o banco abre automaticamente uma conta poupança social digital em seu nome, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência da Caixa. 
  • Se a Caixa não conseguir abrir a conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha em terminais de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui ou agências.
ACESSE OS APLICATIVOS
  • Caixa Tem
  • Caixa Trabalhador
  • Carteira de Trabalho Digital, na aba Benefícios
LIGUE PARA OS TELEFONES
  • 111
  • 0800-7260207
  • 158
  • Para o atendimento telefônico, basta escolher a opção 3, depois digite o CPF e o dia e mês de nascimento. O sistema informará se há parcelas disponíveis do abono
PELA INTERNET
  • No site www.gov.br
QUEM TEM DIREITO
  • Para ter o abono do PIS/Pasep de até um salário mínimo é preciso:
  • Estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS (para trabalhadores de empresas privadas) ou no Pasep (para trabalhadores de empresas públicas);  
  • Ter trabalhado formalmente no mínimo 30 dias (seguidos ou não) no ano de referência; 
  • Ter exercido atividade remunerada para PJ (Pessoa Jurídica), durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração 
  • Ter recebido, no ano de referência, média mensal de até dois salários mínimos; 
  • O empregador precisa ter informado corretamente os dados do funcionário na Rais do ano-base. Os valores do abono são pagos aos trabalhadores identificados com base nas informações prestadas pelo empregador via Rais ou eSocial
QUEM NÃO TEM DIREITO 
  •  Empregado/a doméstico/a 
  • Trabalhadores rurais empregados por pessoa física 
  • Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física 
  • Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica

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ABONO VARIA DE R$ 101 A R$ 1.212 
  • O benefício pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.212) e depende do número de meses trabalhados no ano-base. 
  • Cada mês trabalhado rende R$ 101.
E O CALENDÁRIO ATUAL DE PAGAMENTOS DO ABONO DO PIS/PASEP? 
  • Os pagamentos do abono salarial atual do PIS/Pasep 2022 foram liberados entre fevereiro e março deste ano, conforme o mês de nascimento. O abono do PIS 2022 é destinado a profissionais que trabalharam com carteira assinada em 2020.

MUDANÇA NO CALENDÁRIO ATRASOU OS PAGAMENTOS

A mudança no PIS/Pasep, que passou a ter um calendário de liberações concentradas todas no mesmo ano, adiou o início dos pagamentos e trabalhadores que deveriam ter recebido o dinheiro a partir de julho de 2021 só tiveram acesso a partir de fevereiro deste ano.
Em março de 2021, o Codefat aprovou alteração no calendário do PIS/Pasep, que passou a ser anual e não mais pelo sistema que iniciava os pagamentos no segundo semestre de um ano e seguia até o primeiro semestre do ano seguinte.

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ABONO SALARIAL NÃO É COTA DO PIS

O abono salarial é diferente das cotas, que são devidas a beneficiários que trabalharam entre 1971 e 1988 e não sacaram os valores, bem como seus herdeiros, se for o caso. No final de agosto, a Caixa informou que havia R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep que podem ser sacados por 10,6 milhões de pessoas.
O dinheiro da cota pode ser retirado pelo aplicativo FGTS para celular e tablet. Segundo a Caixa, o acesso aos valores pode ser feito totalmente online e na tela principal do aplicativo aparece a informação do saldo disponível para saque.
Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou atuou como servidor público entre 1971 e 1988 e que ainda não tenha retirado o dinheiro de sua cota.

COMO FAZER O SAQUE DA COTA DO PIS

  • Baixe ou atualize o aplicativo FGTS  
  • Informe CPF e senha de acesso, e clique nas imagens solicitadas; depois, vá em "Entrar" 
  • Na tela inicial, aparecerá a mensagem "Você possui saque disponível" 
  • Em seguida, vá em "Solicitar o saque do PIS/Pasep" 
  • Escolha se quer crédito em conta ou fazer a retirada presencial 
  • Depois, verifique seus dados; se estiver tudo certo, selecione "Confirmar saque" - É possível indicar conta em qualquer banco para receber os valores

COMO FAZER O SAQUE PRESENCIAL

  • O saque presencial pode ser feito com cartão social, como o Cartão do Cidadão. Nesse caso, a retirada dos valores é limitada a R$ 3.000 e pode ser feita nas lotéricas ou em caixas eletrônicos. O titular da conta deve apresentar o documento de identificação.

COMO HERDEIROS SACAM A COTA DO PIS

  • Os herdeiros do trabalhador com direito à cota também podem ter acesso ao dinheiro, mas precisam acessar o app FGTS e fazer a solicitação de retirada, na opção "Meus Saques". 
  • Escolha "Outras Situações de Saque" e, em seguida, indique "PIS/PASEP 
  • Falecimento do Trabalhador". Será necessário enviar documentos.
  • MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE - VALOR DO ABONO 
  • 1                                                                                       - R$ 101,00  
  • 2                                                                                       - R$ 202,00  
  • 3                                                                                       - R$ 303,00  
  • 4                                                                                       - R$ 404,00 
  • 5                                                                                       - R$ 505,00 
  • 6                                                                                       - R$ 606,00 
  • 7                                                                                       - R$ 707,00 
  • 8                                                                                       - R$ 808,00 
  • 9                                                                                       - R$ 909,00 
  • 10                                                                                     - R$ 1.010,00 
  • 11                                                                                      - R$ 1.111,00  
  • 12                                                                                      - R$ 1.212,00

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