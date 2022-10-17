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Veja lotes

Correios vão leiloar 41 mil itens, de ring light a roupas íntimas

Itens leiloados não foram entregues aos destinatários nem recuperados pelos remetentes após todas as tentativas

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 09:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2022 às 09:01
Os Correios vão leiloar cerca de 41 mil itens classificados como "refugo" no próximo dia 24 de outubro. O termo é usado para se referir a objetos que não foram entregues aos destinatários e nem recuperados pelos remetentes após todas as tentativas de entrega e prescrição do prazo de direito à reclamação.
Os itens do leilão foram separados em dez lotes, classificados em vestuário, utensílios domésticos, material de escritório, celulares e acessórios, equipamentos, microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis.
Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 1.603 a R$ 33.799.
Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel
Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Para participar do pregão, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Assim, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas pela plataforma para participar da disputa online, segundo a empresa estatal.
O edital com todas as informações está disponível no Licitações-e pelo número 961250, que deve ser inserido na caixa de texto localizada na coluna à direita. Para ver mais detalhes sobre o leilão, o usuário deve passar o mouse sobre "Opções" e clicar em "Consultar lotes".
Para visitar as amostras dos lotes, é necessário agendamento pelos telefones (11) 4313-9452 e (11) 4313-8085.
A visitação poderá ser realizada entre nesta quinta (19) e sexta-feira (20), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, na sede dos Correios em São Paulo. O edifício está localizado na rua Mergenthaler, 592, 3º andar, Bloco 3.

O QUE CONSTA EM CADA LOTE

Lote 1 - Vestuário
  • Camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres, coletes, agasalhos, roupas íntimas, sapatos, tênis, chuteiras, sandálias, chinelos, alpargatas, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, biquínis, maiôs, meias etc.
Lote 2 - Casa e utensílios do lar
  • Utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cortinas, cadeiras, pufes, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, itens para pets, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos, rádios, mochilas, organizadores, cooktops, embalagens, itens de beleza, forno micro-ondas, lâmpadas etc.
Lote 3 - Bijuterias
  • Semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras, tiaras, chaveiros etc.
Lote 4 - Material de escritório
  • Cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, extensões, adaptadores, papel fotográfico, cadeados etc.
Lote 5 - Equipamentos
  • Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados à saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras etc.
Lote 6 - Cultura
  • Livros diversos, gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários etc
Lote 7 - Celulares e acessórios
  • Celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés etc.
Lote 8 - Artigos infantis
  • Brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de videogames, controles de videogames, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras etc.
Lote 9 - Microinformática
  • Impressoras, tintas para impressoras, toners, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks etc.
Lote 10 - Peças e acessórios para veículos
  • Pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes e acessórios, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos etc.

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