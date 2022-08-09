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Preços

Brasil tem deflação de 0,68% em julho, mas preço da comida sobe

É a menor taxa já registrada pelo índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A série histórica começou em janeiro de 1980.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:50

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:50

Sobras de comida não devem ficar na geladeira por muito tempo
Sobras de comida não devem ficar na geladeira por muito tempo Crédito: Pixabay

  • Leonardo Vieceli

RIO DE JANEIRO- Com o impacto da redução de combustíveis e energia elétrica, o Brasil teve deflação (queda de preços) de 0,68% em julho, informou nesta terça-feira (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a menor taxa já registrada pelo índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A série histórica começou em janeiro de 1980.
A queda, contudo, foi puxada por apenas dois grupos (transportes e habitação) entre os nove pesquisados pelo IBGE. O segmento de alimentação e bebidas, por outro lado, ainda dá sinais de carestia e voltou a acelerar, o que pressiona sobretudo o bolso dos mais pobres.
Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam uma queda menos intensa em julho, de 0,65%. O IPCA havia subido 0,67% em junho.

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ALTA SUPERA 10% EM 12 MESES

Mesmo com a trégua mensal, o índice de inflação segue em dois dígitos no acumulado de 12 meses. Até julho, a alta foi de 10,07%. Nessa base de comparação, o avanço havia sido de 11,89% até o mês anterior.
O IPCA acumulado está em dois dígitos, acima de 10%, há 11 meses. Ou seja, desde setembro do ano passado.
Uma sequência tão longa não ocorria desde o intervalo de 2002 a 2003. À época, o índice ficou em dois dígitos por 13 meses consecutivos, de novembro de 2002 a novembro de 2003.
O IPCA acima de 10% às vésperas das eleições pressiona o governo Jair Bolsonaro (PL), que teme os efeitos da perda do poder de compra dos brasileiros. Para tentar reduzir os danos, o Planalto aposta no corte de tributos, que começa a impactar parte dos preços.

COMBUSTÍVEIS E ENERGIA BAIXAM, COMIDA SOBE

A deflação de julho é a primeira desde maio de 2020. À época, a baixa havia sido de 0,38%, em um contexto de restrições a atividades econômicas com a chegada da pandemia.
De acordo com o IPCA, o resultado de julho foi influenciado principalmente pelo grupo dos transportes, que teve a queda mais intensa, de 4,51%. O segmento contribuiu com o maior impacto negativo (-1 ponto percentual).
A queda dos transportes se deve, principalmente, à redução nos preços dos combustíveis, de 14,15%. A gasolina baixou 15,48%. O etanol, por sua vez, recuou 11,38%.
A gasolina, individualmente, contribuiu com o impacto negativo mais intenso entre os 377 subitens que compõem o IPCA (-1,04 ponto percentual).
Também foi registrada baixa nos preços do gás veicular, de 5,67%. O único combustível em alta em julho foi o óleo diesel (4,59%). O resultado ficou acima do mês anterior (3,82%).
Em junho, Bolsonaro sancionou projeto que definiu teto para a cobrança de ICMS (imposto estadual) sobre produtos e serviços como combustíveis e energia. A medida começa a gerar efeitos, segundo o IBGE.
O grupo de habitação também recuou em julho. A baixa foi de 1,05%, relacionada especialmente à queda da energia elétrica residencial, de 5,78%.
"Sim, a redução do ICMS colaborou bastante", afirmou Pedro Kislanov, gerente da pesquisa, ao ser questionado em entrevista com jornalistas.

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LEITE SALTA MAIS DE 25%

A comida, por outro lado, ficou mais cara. O grupo de alimentação e bebidas subiu 1,30%, a maior alta em julho. O segmento acelerou em relação a junho (0,80%), contribuindo com 0,28 ponto percentual para o IPCA.
Segundo Kislanov, a inflação da comida foi puxada por leite e derivados. A entressafra e os custos elevados pressionam o setor, indicou o pesquisador.
O leite longa vida saltou 25,46% em julho. Os preços já haviam subido 10,72% no mês anterior.
Derivados como queijo (5,28%), manteiga (5,75%) e leite condensado (6,66%) também avançaram. Outro destaque veio das frutas, com alta de 4,40%.
No lado das quedas, os maiores recuos de preços vieram do tomate (-23,68%), da batata-inglesa (-16,62%) e da cenoura (-15,34%).

PROJEÇÕES PARA 2022 E 2023

Com o corte de impostos, analistas vêm reduzindo as projeções para a inflação no acumulado de 2022.
A estimativa do mercado financeiro recuou para alta de 7,11%, de acordo com a mediana do boletim Focus, divulgado na segunda-feira (8) pelo BC (Banco Central).
O efeito colateral tem sido o aumento das projeções para 2023. Segundo o Focus, a alta prevista para o próximo ano subiu para 5,36%.
De acordo com analistas, a perda de receitas com tributos traz riscos para o quadro fiscal, com possíveis impactos negativos sobre a inflação mais à frente.
Para tentar conter a carestia, o BC vem subindo os juros, o que desafia a recuperação do consumo das famílias e encarece os investimentos produtivos de empresas.
O IPCA caminha para estourar a meta de inflação perseguida pelo BC pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, o centro da medida de referência é de 3,50%. O teto é de 5%.

DISPARADA NA PANDEMIA

A inflação voltou a assustar os brasileiros devido a uma combinação de fatores ao longo da pandemia.
Houve aumentos em preços administrados, como combustíveis e energia elétrica, além de carestia de alimentos e ruptura de cadeias globais de insumos da indústria.
A pressão inflacionária no Brasil foi intensificada pela desvalorização do real em meio a turbulências na área política.
No primeiro semestre de 2022, houve o impacto adicional da Guerra da Ucrânia. O conflito pressionou ainda mais o petróleo e parte das commodities agrícolas no mercado internacional. Recentemente, esses produtos deram sinais de trégua com o temor de uma recessão global.

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