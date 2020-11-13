Brasil está oficialmente saindo da recessão, afirma Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

O Brasil está oficialmente saindo da recessão, afirmou hoje (13) o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao participar virtualmente do 39º Encontro Nacional do Comércio Exterior (Enaex). Recebemos hoje a notícia de que o Brasil está oficialmente está saindo da recessão, disse Guedes.

Ele destacou que sua hipótese de trabalho é que as contaminações pelo novo coronavírus estão em queda e que a vacina está chegando. O Brasil está conseguindo combater a doença. Isso é um fato que está acontecendo do lado da saúde. Do outro lado, da economia, é um fato que o Brasil está saindo da recessão, enfatizou.

Para o ministro, o governo tem cerca de um ano e meio para transformar a retomada da economia em crescimento sustentável. Em vez de uma onda de consumo, em uma forte recuperação cíclica, o desafio é transformar isso na ampliação da capacidade produtiva.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período), divulgado nesta sexta-feira, mostrou crescimento de 9,47% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre. Em setembro, comparado a agosto, houve expansão de 1,29%.

Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, foi registrada queda de 3%. Em 12 meses encerrados em setembro, houve retração de 3,32%.

EMPREGOS

Guedes ressaltou que o país criou 300 mil empregos em setembro. Segundo o ministro, o ritmo está tão forte que talvez seja difícil manter a criação de emprego nesse patamar.

O ministro lembrou que, em anos anteriores de crise, as perdas de emprego foram maiores no que na atual. Neste ano, até setembro, a perda chegou a 550 mil postos de trabalho, contra 650 mil na recessão de 2015 (de janeiro a setembro) e 687 mil em igual período de 2016. Os erros de política econômica causaram mais dano do que a pandemia, afirmou.

TETO DE GASTOS

O ministro da Economia voltou a defender o controle das contas públicas, por meio do teto de gastos. Não vamos aumentar impostos, então precisamos do controle de gastos, disse.

Para Guedes, o teto de gastos é uma barreira contra a irresponsabilidade com as finanças públicas. É importante que lutemos para manter esse teto para mudar o eixo da economia brasileira que era baseada nos investimentos dirigidos pelo governo.