Atividade no Nordeste sobe 2,8% no trimestre até agosto, revela BC

Segundo o BC, apesar de ter recuperado parte da queda do trimestre anterior, o ritmo da atividade da região está aquém do assinalado nas demais regiões

Segundo o BC, apesar de ter recuperado parte da queda do trimestre anterior, o ritmo da atividade da região está aquém do assinalado nas demais regiões. "Em contexto de aumento de mobilidade e reabertura de atividades econômicas, a recomposição da renda decorrente do auxílio emergencial e a expansão do crédito contribuíram para a retomada do comércio, indústria e, em menor escala, dos serviços. Há sinais de melhora no mercado de trabalho, especialmente nos segmentos mais afetados pelo distanciamento social", completa.