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Aumento

Atividade no Sudeste sobe 4,3% no trimestre até agosto, mostra BC

De acordo com o Banco Central, o 'aumento gradual da mobilidade social' permitiu a retomada da indústria e do comércio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 12:50

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:50

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Atividade econômica da região Sudeste subiu 4,3% no trimestre Crédito: Pixabay
A atividade econômica da região Sudeste subiu 4,3% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando havia recuado 6,8%. As informações são do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira (13).
De acordo com o Banco Central, o "aumento gradual da mobilidade social" permitiu a retomada da indústria e do comércio e, em menor medida, do setor de serviços, o que teve reflexos positivos sobre o mercado de trabalho.
"Adicionalmente, a trajetória de dados mais tempestivos - como os de consumo de energia elétrica e vendas com cartão de débito - sugere que a economia continuou o processo de recuperação em setembro e outubro, embora com alguma acomodação na margem", completa a autoridade monetária.
Segundo o BC, a retomada consistente depende da evolução dos "riscos remanescentes" relacionados ao controle da pandemia e da reação do mercado de trabalho. "Nesse cenário, o nível de incerteza permanece elevado quanto à sustentação do ritmo de atividade nos próximos trimestres", conclui.

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