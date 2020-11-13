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Avanço

Atividade no Sul sobe 5,1% no trimestre até agosto, mostra BC

De acordo com o BC, há recuperação gradual da economia, 'em linha com a evolução relativamente mais positiva da crise sanitária'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 12:55

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:55

Economia do ES começa a se recuperar após a crise causada pelo coronavírus
Economia começa a se recuperar após a crise causada pelo coronavírus Crédito: Stock/Adobe
A atividade econômica da região Sul avançou 5,1% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando houve queda de 7,1%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira (13).
De acordo com o BC, há recuperação gradual da economia, "em linha com a evolução relativamente mais positiva da crise sanitária". "Os processos de retomada, estimulados pelos programas de governo, mostram-se distintos entre os setores e com baixa intensidade no mercado de trabalho", pondera.
O documento destaca que dados mais tempestivos sugerem continuidade da recuperação da demanda. "O valor nominal das aquisições de bens e serviços efetuadas com cartão de débito (CIP/SLC) subiu 4,5% na comparação da média de quatro semanas finalizadas em 20 de outubro com as quatro semanas imediatamente anteriores", exemplifica.
Segundo o BC, espera-se arrefecimento na taxa de crescimento econômico do Sul nos próximos trimestres. "Especificamente no mercado de trabalho, o ritmo lento que caracteriza sua evolução sugere que a retomada da economia deve ser acompanhada pela ampliação da taxa de desocupação nos próximos meses", completou.

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