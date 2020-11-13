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Crescimento

Atividade no Centro-Oeste sobe 0,5% no trimestre até agosto, diz BC

No documento, o BC destacou que as especificidades da economia do Centro-Oeste contribuíram para arrefecer os impactos da pandemia no nível de atividade da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:30

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:30

Economia
De acordo com a autoridade monetária, no trimestre encerrado em agosto, houve resultados positivos na agricultura e na indústria de transformação Crédito: Breakingpic/ Pexels
A atividade econômica da Região Centro-Oeste avançou 0,5% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando houve queda de 3,5%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira (13).
No documento, o BC destacou que as especificidades da economia do Centro-Oeste contribuíram para arrefecer os impactos da pandemia no nível de atividade da região. "A vocação agrícola local e a produção recorde de grãos impulsionaram as indústrias de processamento de alimentos e os serviços de logística", explicou.
De acordo com a autoridade monetária, no trimestre encerrado em agosto, houve resultados positivos na agricultura e na indústria de transformação, setores que "mantiveram o nível de atividade durante o período mais crítico de restrição de circulação e funcionamento das empresas", e a recuperação do comércio.
"Indicadores mais recentes sugerem continuidade da recuperação da atividade na região", completa o documento.

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