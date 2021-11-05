Bradesco vê carteira de crédito crescendo dois dígitos em 2022

O presidente do Bradesco disse ainda que chegou a se surpreender com o fato de o nível de inadimplência ter se mantido em níveis historicamente baixos. Crédito: Bradesco/ Divulgação

O cenário para 2022 promete ser um ano desafiador para a economia brasileira, em meio a um ambiente de juros e inflação em patamares elevados, crescimento fraco e incertezas políticas por conta das eleições.

Apesar da tempestade perfeita que se desenha no horizonte, para o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., será possível manter um bom ritmo de crescimento dos negócios durante o ano que vem.

"Acredito que [a carteira] vai crescer dois dígitos no ano que vem. Pode não ser 16% [a previsão do Bradesco para 2021 é de um crescimento entre 14,5% e 16,5% da carteira de crédito, revista após os resultados do terceiro trimestre], mas vai ficar perto disso", afirmou Lazari, durante teleconferência para comentar sobre os resultados do terceiro trimestre.

"Não faríamos revisão de guidance [projeção] se não tivéssemos convicção da capacidade de crescimento que podemos ter para o ano que vem", disse o presidente do Bradesco.

Nos últimos dias, os presidentes do Santander Brasil e do Itaú Unibanco, Sérgio Rial e Milton Maluhy Filho, comentaram esperar por alguma acomodação no ritmo de crescimento das carteiras de crédito no próximo ano.

O presidente do Bradesco reconheceu que a visão dos economistas e do mercado tem mostrado um 2022 de bastante dificuldade, mas assinalou também que este não é o cenário com que trabalha para definir o orçamento para o negócio.

"Nosso banco não vai criar dificuldade para vender facilidades", disse Lazari. "Temos capacidade de crescer no ano de 2022, tendo as dificuldades em perspectiva", acrescentou.

O executivo apontou entre os fatores que contribuem para a visão positiva do banco a resiliência que o setor do agronegócio deve seguir demonstrando, bem como a expectativa por uma reabertura econômica plena e o nível comportado de endividamento das empresas.

As frentes digitais via iniciativas como os bancos next e Digio também foram citadas como estratégias que devem trazer números positivos para o balanço do banco nos próximos meses. "Em momentos de mais dificuldade, o Bradesco sempre cresceu", afirmou Lazari.

O presidente do Bradesco disse ainda que chegou a se surpreender com o fato de o nível de inadimplência ter se mantido em níveis historicamente baixos nos últimos resultados trimestrais.