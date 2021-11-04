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Banco Central

Fluxo cambial total no ano até outubro é positivo em US$ 19,478 bi, diz BC

Entrada pelo canal financeiro neste ano até outubro foi de US$ 1,811 bilhão. Resultado é fruto de aportes no valor de US$ 436,619 bilhões e de retiradas no total de US$ 434,808 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 nov 2021 às 15:27

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 15:27

Coronavírus tem provocado impacto na economia
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até outubro ficou positivo em US$ 17,667 bilhões, com importações de US$ 175,503 bilhões e exportações de US$ 193,170 bilhões. Crédito: Freepik
O fluxo cambial do ano até outubro ficou positivo em US$ 19,478 bilhões, informou nesta quinta-feira (04) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 20,008 bilhões.
A entrada líquida pelo canal financeiro neste ano até outubro foi de US$ 1,811 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 436,619 bilhões e de retiradas no total de US$ 434,808 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até outubro ficou positivo em US$ 17,667 bilhões, com importações de US$ 175,503 bilhões e exportações de US$ 193,170 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 24,933 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 46,510 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 121,727 bilhões em outras entradas.

OUTUBRO

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ 1,170 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 766 milhões em outubro, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,119 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 40,294 bilhões e de retiradas no total de US$ 37,175 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de outubro foi negativo em US$ 2,353 bilhões, com importações de US$ 18,102 bilhões e exportações de US$ 15,750 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,133 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,285 bilhões em PA e US$ 10,332 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 25 a 29 de outubro) para o Brasil ficou positivo em US$ 977 milhões, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,988 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,854 bilhões e de envios no total de US$ 7,866 bilhões.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 1,010 bilhão, com importações de US$ 5,674 bilhões e exportações de US$ 4,663 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 445 milhões em ACC, US$ 987 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,231 bilhões em outras entradas.

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