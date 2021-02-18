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Bolsonaro reduz imposto de importação para bicicletas

Medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e passa a valer já em primeiro de março

Publicado em 

18 fev 2021 às 19:10

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:10

Loja e oficina em Jardim da Penha conserta bicicletas de forma gratuita para entregadores de comida
Bicicletas: importação desse produto será facilitado Crédito: Thais Coelho
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu reduzir o imposto de importação de bicicletas, atualmente cobrado sob a alíquota de 35%. Resolução do órgão determina que a taxa vai cair gradativamente, passando para 30% a partir de 1º de março, depois para 25% a partir de 1º de julho, e, por fim, para 20% a partir de dezembro deste ano.
A medida foi anunciada na quarta-feira (17), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18).

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