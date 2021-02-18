Bolsonaro reduz imposto de importação para bicicletas

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu reduzir o imposto de importação de bicicletas, atualmente cobrado sob a alíquota de 35%. Resolução do órgão determina que a taxa vai cair gradativamente, passando para 30% a partir de 1º de março, depois para 25% a partir de 1º de julho, e, por fim, para 20% a partir de dezembro deste ano.