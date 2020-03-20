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Coronavírus

Bolsonaro: Aquilo que esperávamos crescer este ano, não alcançaremos

Decreto de calamidade pública devido ao coronavírus vai permitir que o governo extrapole o teto de gastos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 21:50

Publicado em 19 de Março de 2020 às 21:50

O presidente Jair Bolsonaro manifestou otimismo com a redução da taxa Selic para 3,75% ao ano, mas destacou que o país não crescerá mais em 2020 conforme a previsão inicial.
O presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
O governo deve reduzir para zero a projeção de crescimento da economia neste ano, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus. A projeção foi ajustada para 2,1% no dia 11 de março. Na quarta-feira (18) o Banco Central reduziu a Selic (a taxa básica da economia) para 3,75%.
"Isso é bem-vindo aqui para o Brasil. Agora, não há dúvida que houve um tremendo balanço na economia não só do Brasil, mas do mundo todo, e aquilo que esperávamos crescer este ano infelizmente não alcançaremos este objetivo", disse o presidente em transmissão no Facebook.

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Ao falar das medidas anunciadas pelo Ministério da Economia, Bolsonaro afirmou que os negócios têm de funcionar no Brasil. As pessoas, exemplificou, não podem ficar desabastecidas na alimentação. Além disso, a redução de um ponto porcentual da taxa Selic gera economia de R$ 30 bilhões em juros por ano, disse.
O decreto de calamidade pública, aprovado pela Câmara e pautado no Senado para sexta sexta-feira (20) vai permitir ao governo extrapolar o texto de gastos sem risco de punição pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), lembrou Bolsonaro.

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