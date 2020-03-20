Bolsonaro: Aquilo que esperávamos crescer este ano, não alcançaremos

O presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

"Isso é bem-vindo aqui para o Brasil. Agora, não há dúvida que houve um tremendo balanço na economia não só do Brasil, mas do mundo todo, e aquilo que esperávamos crescer este ano infelizmente não alcançaremos este objetivo", disse o presidente em transmissão no Facebook.

Ao falar das medidas anunciadas pelo Ministério da Economia, Bolsonaro afirmou que os negócios têm de funcionar no Brasil. As pessoas, exemplificou, não podem ficar desabastecidas na alimentação. Além disso, a redução de um ponto porcentual da taxa Selic gera economia de R$ 30 bilhões em juros por ano, disse.