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Crescimento interrompido

Projeção do PIB deve ser reduzida a zero neste ano pelo governo

O dado está previsto para ser divulgado na próxima sexta-feira (20). Estagnação será informado no relatório de receitas e despesas do Orçamento de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 13:31

Publicado em 19 de Março de 2020 às 13:31

Bobina de aço sendo produzida Crédito: Instituto Aço Brasil
BRASÍLIA - Diante do caos que se formou no mundo, o governo deve revisar nesta sexta-feira (20) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. O resultado de 2,1% deve cair para zero, um efeito do avanço do coronavírus.
A informação será divulgada no relatório de receitas e despesas do Orçamento de 2020. Na última semana, o Banco Central já havia estimado uma alta de 1,68%, mas como houve a piora do cenário econômico, o cenário não será mais otimista. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

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