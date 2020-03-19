Projeção do PIB deve ser reduzida a zero neste ano pelo governo

BRASÍLIA - Diante do caos que se formou no mundo, o governo deve revisar nesta sexta-feira (20) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. O resultado de 2,1% deve cair para zero, um efeito do avanço do coronavírus.
A informação será divulgada no relatório de receitas e despesas do Orçamento de 2020. Na última semana, o Banco Central já havia estimado uma alta de 1,68%, mas como houve a piora do cenário econômico, o cenário não será mais otimista. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.