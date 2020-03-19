Bolsonaro: em 3 ou 4 meses pico do coronavírus deve diminuir

O presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo no Facebook nesta quinta-feira (19), quando falou sobre a previsão quanto ao coronavírus

Bolsonaro lembrou que sete pessoas já morreram pela doença no país. "A gente espera, acha que em três, quatro meses essa crise, esse pico do vírus, ele diminuirá. E a partir de uns seis, sete meses, mais ou menos, os países, o Brasil no caso, entram na normalidade aqui", disse Bolsonaro.