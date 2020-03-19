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Bolsonaro: em 3 ou 4 meses pico do coronavírus deve diminuir

'E a partir de uns seis, sete meses, mais ou menos, os países, o Brasil no caso, entram na normalidade'

Publicado em 19 de Março de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 20:22
O presidente Jair Bolsonaro projetou que em três ou quatro meses o pico do novo coronavírus poderá diminuir no Brasil. A situação da covid-19 deverá se normalizar em seis ou sete meses, afirmou ele em transmissão ao vivo no Facebook.
O presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo no Facebook nesta quinta-feira (19), quando falou sobre a previsão quanto ao coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook
Bolsonaro lembrou que sete pessoas já morreram pela doença no país. "A gente espera, acha que em três, quatro meses essa crise, esse pico do vírus, ele diminuirá. E a partir de uns seis, sete meses, mais ou menos, os países, o Brasil no caso, entram na normalidade aqui", disse Bolsonaro.
O chefe do Planalto lamentou a sétima morte registrada no Brasil por causa da covid-19. Ele pediu que, nos próximos balanços, o Ministério da Saúde divulgue dados como idade e histórico de doenças das pessoas mortas pelo vírus.

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