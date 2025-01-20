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Intervenção

BC faz nesta segunda leilões de dólar, para conter valorização

Cada operação terá limite de US$ 1 bilhão (R$ 6,06 bilhões)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2025 às 08:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 08:48

dólar, real
Notas de dólar e de real: câmbio Crédito: Getty Images
O Banco Central (BC) realiza nesta segunda-feira, 20, dois leilões de dólares com compromisso de recompra, os chamados "leilões de linha". Cada operação terá limite de US$ 1 bilhão (R$ 6,06 bilhões).
Os leilões representam a primeira intervenção da autoridade monetária no mercado de câmbio em 2025. O BC injeta novos recursos no mercado quando considera que há alguma anormalidade nas negociações, o que ajuda a frear a disparada de preços.

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Na sexta-feira, o dólar fechou cotado a R$ 6,06, em alta de 0,2%. Em 2024, a moeda americana teve valorização de 27% ante o real.
O leilão A ocorre entre 10h20 e 10h25, e o B, de 10h40 às 10h45. A liquidação das operações de recompra do BC ocorrerá no dia 4 de novembro, para o leilão A, e em 2 de dezembro, no caso do leilão B.
Em dezembro, o BC injetou US$ 32,575 bilhões no mercado de câmbio por meio de leilões, em meio à forte saída de dólares do País.

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