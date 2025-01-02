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Fluxo cambial

Saída de dólares do Brasil em 2024 é a terceira maior da série histórica

O resultado só perde para os registrados em 2019 e 2020, quando as saídas líquidas foram de US$ 44,768 bilhões e US$ 27,923 bilhões, respectivamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2025 às 18:17

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 18:17

O Brasil registrou em 2024 um fluxo cambial negativo de US$ 15,918 bilhões, a terceira maior saída líquida anual de dólares do país na série história do Banco Central iniciada em 2008. Os dados ainda são preliminares, até o dia 27 de dezembro.
O resultado só perde para os registrados em 2019 e 2020, quando as saídas líquidas foram de US$ 44,768 bilhões e US$ 27,923 bilhões, respectivamente.
Em 2024, o dólar acumulou alta de 27% encerrou o ano cotado a R$ 6,18. Além da pressão externa, com Fed e o novo governo Trump, o período foi marcado pelo acirramento das preocupações do mercado com o cenário fiscal brasileiro.
Cédulas de dólar, moeda, dinheiro, Estados Unidos
A demanda por dólares motivou uma série de leilões da moeda pelo Banco Central nas últimas semanas Crédito: Freepik
No acumulado do ano, a via financeira foi negativa em US$ 84,396 bilhões, resultado de US$ 589,989 bilhões em compras e US$ 674,385 bilhões em vendas — por esse canal, são realizados investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros, entre outras operações.
Já o saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 68,478 bilhões em 2024, com exportações de US$ 298,456 bilhões e importações de US$ 229,978 bilhões.
A demanda por dólares motivou uma série de leilões da moeda pelo BC nas últimas semanas.
Essa modalidade de leilão funciona como uma injeção de dólares no mercado à vista, atenuando disfuncionalidades nas negociações e, consequentemente, diminuindo a cotação da moeda.
No mês de dezembro, o fluxo total foi negativo em US$ 24,314 bilhões, movimento também puxado pela via financeira. Desse total, houve saída de US$ 26,042 bilhões pelo canal financeiro e entrada de US$ 1,728 bilhões pelo canal comercial.
Só na semana passada, de 23 a 27 de dezembro, em que não houve transações no dia 25 por conta do Natal, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 5,887 bilhões.
A previsão é que o dólar continue em patamares elevados em 2025. No último boletim Focus de 2024, economistas consultados pelo BC (Banco Central) passaram a prever que a moeda encerre o ano em R$ 5,96.

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