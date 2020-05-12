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Cenário econômico

BC avalia que retomada econômica pode ter 'idas e vindas'

Economistas têm alertado para o grau de incerteza em relação à retomada da atividade econômica e citam o risco de 'ondas' de pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 11:52

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 11:52

Efeito do coronavírus na economia mundial
Efeito do coronavírus na economia Crédito: Divulgação
A recuperação econômica após o pico da pandemia do novo coronavírus pode ser mais gradual do que a esperada e "caracterizada por idas e vindas", avaliou o Banco Central (BC) segundo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). No sétimo corte consecutivo da taxa básica de juros, a Selic caiu de 3,75% para 3,00% ao ano, nova mínima histórica.
Na avaliação do BC, os poucos dados disponíveis para o mês de abril já mostram "evidência suficiente de que a economia sofrerá forte contração no segundo trimestre deste ano".
"Os membros também debateram sobre a velocidade da recuperação econômica. Refletiram que, a menos de avanços médicos no combate à pandemia, é plausível um cenário em que a retomada, além de mais gradual do que a considerada, seja caracterizada por idas e vindas", diz o comunicado.
Economistas têm alertado para o grau de incerteza em relação à retomada da atividade econômica e citam o risco de "ondas" de pandemia. Algumas cidades da China, país de origem da doença, e outras localidades voltaram a testar seus cidadãos devido ao ressurgimento de casos por transmissão local.

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Em meio a essa possibilidade de "idas e vindas", o cenário básico considerado pelo Copom passou a ser de uma queda forte do PIB na primeira metade deste ano, seguida de uma recuperação gradual a partir do terceiro trimestre deste ano.
No último Boletim Focus, as expectativas de analistas de mercado é de uma queda de 4,11% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano, seguido de alta de 3,20% em 2021.
Os integrantes do Copom também avaliam que, na economia brasileira, o impacto da crise será "desinflacionário e associado a forte aumento do nível de ociosidade dos fatores de produção".
"A elevação abrupta da incerteza sobre a economia deve resultar em aumento da poupança precaucional e consequente redução significativa da demanda agregada", acrescenta o comunicado.

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OCIOSIDADE

Após cortar a Selic, o Copom manteve seu cenário básico com fatores de risco para inflação em ambas as direções. Na ata divulgada nesta terça e referente ao Copom da semana passada, o BC manteve, de um lado, a avaliação de que o nível de ociosidade pode produzir trajetória de inflação abaixo do esperado.
"Esse risco se intensifica caso a pandemia provoque aumentos de incerteza e de poupança precaucional e, consequentemente, uma redução da demanda agregada com magnitude ou duração ainda maiores do que as estimadas", enfatizou o BC.
Por outro lado, na visão do BC, "políticas fiscais de resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal do país de forma prolongada, ou frustrações em relação à continuidade das reformas, podem elevar os prêmios de risco e gerar uma trajetória para a inflação acima do projetado no horizonte relevante para a política monetária".

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