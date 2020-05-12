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Aumento

Pedidos de seguro ao desemprego sobem 22,1%

O mês de abril soma 748.484 solicitações feitas pelos trabalhadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 09:48

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 09:48

carteira de trabalho
Aumentaram os números de pedidos de seguro-desemprego Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação
O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 22,1% em abril na comparação com igual mês de 2019, com 748.484 solicitações feitas pelos trabalhadores, informou na segunda-feira (11), o Ministério da Economia. Em abril do ano passado, foram 612.909 pedidos.
O aumento de cerca de 135 mil requerimentos em termos absolutos vem na esteira da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O governo estima que ainda há até 250 mil requerimentos que ficaram represados entre março e abril por causa do fechamento de agências do Sine, que são de administração municipal e estadual e estão sem atendimento presencial para evitar risco de alastramento da Covid-19.
Os trabalhadores demitidos sem justa causa têm até 120 dias para requerer o seguro-desemprego. O governo tem buscado orientar os cidadãos sobre a possibilidade de solicitar o benefício pela internet ou por aplicativo para smartphone.
Na primeira quinzena de abril, a quantidade de requerimentos pela internet chegou a 90,2%. Depois, houve uma redução com o aumento de atendimentos presenciais nos últimos dias do mês. No acumulado de janeiro a abril, foram contabilizados 2.337.081 pedidos.

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