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Demissões

Crise do coronavírus leva 1,5 milhão de brasileiros ao seguro-desemprego

Número de trabalhadores formais demitidos em março e abril deste ano, que tiveram direito ao benefício, é 31% maior que o mesmo período de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 18:27

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 18:27

Com a crise provocada pelo novo coronavírus, 1,5 milhão de trabalhadores formais foram demitidos em março e abril deste ano e passaram a ter direito ao seguro-desemprego. O número representa um salto de 31% em comparação com o mesmo período de 2019.
Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Carteira de Trabalho: demissões se intensificaram mesmo após o programa do governo que autoriza a redução temporária de contratos Crédito: Carlos Alberto Silva
Dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira (11) mostram que as demissões se intensificaram mesmo após o programa implementado pelo governo que autoriza a redução temporária de contratos para evitar desligamentos.
Segundo o ministério, foram 537 mil pedidos de seguro-desemprego em março deste ano e 748 mil em abril.
Há ainda um represamento estimado de 250 mil pessoas que perderam seus empregos ao longo dos dois meses e estão aptas ao auxílio, mas ainda não fizeram a solicitação.

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