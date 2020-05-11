Crise do coronavírus leva 1,5 milhão de brasileiros ao seguro-desemprego

Com a crise provocada pelo novo coronavírus, 1,5 milhão de trabalhadores formais foram demitidos em março e abril deste ano e passaram a ter direito ao seguro-desemprego. O número representa um salto de 31% em comparação com o mesmo período de 2019.

Carteira de Trabalho: demissões se intensificaram mesmo após o programa do governo que autoriza a redução temporária de contratos Crédito: Carlos Alberto Silva

Dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira (11) mostram que as demissões se intensificaram mesmo após o programa implementado pelo governo que autoriza a redução temporária de contratos para evitar desligamentos.

Segundo o ministério, foram 537 mil pedidos de seguro-desemprego em março deste ano e 748 mil em abril.