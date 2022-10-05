Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bandeja de carne moída terá limite de 1 kg; confira as mudanças
Entenda

Bandeja de carne moída terá limite de 1 kg; confira as mudanças

Novas regras do Ministério da Agricultura passam a valer a partir de 1° de novembro e estabelecimentos terão um ano para se adequar

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 11:05
SÃO PAULO - A partir do dia 1º de novembro, estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída terão novas regras para vender o produto. Entre elas, embalar o alimento imediatamente após a moagem e vender em pacotes com peso máximo de 1 quilo.
Bandeja de carne moída terá limite de 1 kg - confira as mudanças
Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento terão um ano para se adequar e o prazo começa a contar a partir de novembro.

PRINCIPAIS REGRAS

  • Cada embalagem deverá ter no máximo 1 quilo;
  • Será preciso refrigerar ou congelar logo após moer a carne;
  • A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0°C e 4°C;
  • A carne moída congelada precisará ficar na temperatura máxima de -12°C;
  • Não é permitido raspar ou moer ossos ou miúdos;
  • É proibida a utilização de carne industrial
  • A porcentagem máxima de gordura deverá ser informada no painel principal, próximo à prateleira
Carne moída, carne, panela
Forma de produção também muda Crédito: Shutterstock
As determinações estão no regulamento técnico de Identidade e Qualidade da carne moída aprovado e publicado no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo, segundo a diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ana Lúcia Viana, é assegurar a qualidade do produto para os consumidores.
O produto deve conter exclusivamente carne, não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7° C e deverá ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido.
"É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos", afirma o ministério, em nota.
Também fica proibida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos.
Já a carne obtida das massas musculares esqueléticas será ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a partir do mês que vem.

Veja Também

Governo do ES prevê orçamento de R$ 22,5 bilhões para 2023

NOS SUPERMERCADOS

A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0° C e 4° C e a carne moída congelada à temperatura máxima de -12° C.
Já a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à prateleira.
Os dizeres "Proibida a venda a varejo" deverão constar com caracteres destacados em corpo e cor, no painel principal do rótulo, quando as embalagens tiverem peso superior a 1 quilo.
Os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do seu prazo de validade.

LEIA MAIS

Com eleições, dólar tem queda brusca e Bolsa dispara. Entenda os motivos

Serra deve ultrapassar Vitória e receber maior fatia de ICMS em 2023

Nova temporada do Made in ES valoriza empreendedores capixabas

Governo do ES prevê orçamento de R$ 22,5 bilhões para 2023

12 gráficos para o capixaba entender como a inflação mexe com o bolso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Direito do Consumidor Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados