Com eleições, dólar tem queda brusca e Bolsa dispara. Entenda os motivos

"Não somente a alta do Ibovespa, mas o pacote completo de hoje incluiu uma forte queda no dólar e nos juros longos brasileiros, o que nos dá uma indicação do que o mercado financeiro viu no resultado das eleições no primeiro turno, que foi a diminuição do risco Brasil. Vamos explicar:

Os institutos de pesquisa, que viram sua reputação, já combalida após os erros em 2018, cair em total descrédito nessas eleições, previam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Também indicavam a liderança de Haddad em SP, e mais vitórias de senadores de esquerda nos Estados. Para quem acreditava nos institutos de pesquisa (e boa parte do empresariado se orienta pelos institutos mais conhecidos), foi uma surpresa não só o percentual de votos de Bolsonaro, mas também a vitória parcial de Tarcísio em SP, a eleição de Cláudio Castro no RJ com mais de 30% de diferença para o segundo colocado, e a incontestável vitória de Zema em MG.

No entanto, a maior vitória da direita neste primeiro turno foi no Legislativo. Foi surpreendente o avanço do PL com mais 8 senadores neste pleito, assim como os 5 novos senadores obtidos pelo União Brasil (antigos DEM e PSL) e com as simbólicas vitórias de Moro, Mourão e do astronauta Marcos Pontes.

Em resumo, o Senado terá um grande número de senadores pré-dispostos a não se alinhar com um eventual governo Lula, e os senadores de esquerda "raiz" agora serão em número muito menor.

É cedo para tirar conclusões, mas ao que parece os eleitores de direita são mais engajados, compareceram mais às eleições e votaram com mais consciência ideológica no Legislativo. E talvez, nesse cenário, a esquerda ainda viva em uma bolha personalista, onde o candidato seja maior que o partido, o que condiz com o fato de que a popularidade de Lula, hoje, é maior que a do PT.

Se o número de bandeiras e camisas amarelas era grande nas zonas de votação, as camisas vermelhas eram em menor número, o que alguns analistas chamam de "voto envergonhado" na esquerda.

Portanto, como resultado deste primeiro turno temos um Legislativo mais à direita, especialmente no Senado, o que poderia dificultar algumas ações de Lula no rompimento do teto de gastos e aumento da máquina pública.

Aí está o ponto em que o mercado comemorou, trazendo o Ibovespa para cima, dólar e juros para baixo. E mostra a importância das eleições para o Legislativo, já que, sem o Congresso, o Executivo tem mais dificuldade para governar."

* O autor é especialista em finanças e sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES





