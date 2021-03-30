AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Banco Central autoriza pagamentos e transferências bancárias pelo WhatsApp
Nova possibilidade

Banco Central autoriza pagamentos e transferências bancárias pelo WhatsApp

Para dar o aval, o BC incluiu o Facebook na categoria de iniciador de transações de pagamentos, uma espécie de instituição de pagamentos. Serviço será oferecido em parceria com as bandeiras de cartão Visa e Mastercard

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 20:20
WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app
WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app Crédito: Facebook/Divulgação
Após nove meses em análise, o Banco Central autorizou, nesta terça-feira (30), que os usuários façam transferências bancárias por meio do WhatsApp, aplicativo que pertence ao Facebook. A ferramenta já havia sido lançada em junho do ano passado, mas foi barrada pelo regulador em seguida.
"Esses arranjos e instituição de pagamentos têm relação com a implementação do programa de pagamentos vinculado ao serviço de mensageria instantânea do WhatsApp (Programa Facebook Pay). As autorizações permitem que ele seja utilizado para realizar a transferência de recursos entre seus usuários", disse o BC em nota.

Veja Também

Entenda como será possível transferir dinheiro e pagar compras pelo WhatsApp

Para dar o aval, o BC incluiu o Facebook na categoria de iniciador de transações de pagamentos, uma espécie de instituição de pagamentos.
O serviço será oferecido em parceria com as bandeiras de cartão Visa e Mastercard.
De acordo com o texto, foram autorizados dois arranjos de pagamento, instituídos pela Visa e pela Mastercard, além de uma instituição de pagamentos na modalidade Iniciador de Transações de Pagamentos pela Facebook.
A parceria anunciada em junho envolvia também a credenciadora Cielo, responsável pelo processamento financeiro das transferências e uma das maiores no ramo das maquininhas de pagamentos. Além disso, Banco do Brasil, Nubank e Sicredi faziam parte do sistema. As instituições não foram citadas na nota da autoridade monetária.

Veja Também

O dinheiro do futuro: coronavírus acelera uso do pagamento digital

COMPRAS PELO WHATSAPP NÃO FORAM AUTORIZADAS

O Banco Central não autorizou, no entanto, que sejam feitas compras pelo aplicativo.
"As autorizações de hoje não incluem os pleitos da Visa e da Mastercard para funcionamento dos arranjos de compra vinculados ao Programa Facebook Pay, que seguem em análise no BC", afirmou.
"O BC acredita que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos", continuou o órgão.
Em nota, o WhatsApp afirmou que recebeu a aprovação do pedido de licença como iniciador de pagamentos com muita satisfação e que está empenhado para disponibilizar a funcionalidade no Brasil assim que possível.

Veja Também

Moradores do ES vão poder pagar IPTU e taxas municipais pelo Pix

Pix vai permitir movimentar mais dinheiro; veja como saber seu limite

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central Facebook Whatsapp Mercado Financeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Da tela para a rua: como marcas estão usando influência para criar presença na vida real
Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2)
Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço e o jantar da semana 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados