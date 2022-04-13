Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Auxílio Brasil: pagamento da parcela de abril começa na quinta-feira
Através do Caixa Tem

Auxílio Brasil: pagamento da parcela de abril começa na quinta-feira

Escalonamento de datas é realizado por meio do último número do NIS e vai até o dia 29 de abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2022 às 10:56

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 10:56

Aplicativo do Auxilio Brasil, Vitória, ES
Aplicativo do Auxilio Brasil, Vitória, ES. Crédito: Ricardo Medeiros
Começa nesta quinta-feira, 14, o pagamento da parcela do Auxílio Brasil de 2022 referente ao mês de abril. Como é feito usualmente, o escalonamento de datas será realizado por meio do último número do NIS (Número de Identificação Social), que vai de zero a nove.
Para a parcela de abril, os valores serão liberados até o dia 29 deste mês. Confira abaixo o calendário completo do Auxílio Brasil para abril.
  • Final do NIS 1: 14 de abril;  
  • Final do NIS 2: 18 de abril;  
  • Final do NIS 3: 19 de abril;  
  • Final do NIS 4: 20 de abril;  
  • Final do NIS 5: 22 de abril;
  • Final do NIS 6: 25 de abril;  
  • Final do NIS 7: 26 de abril;  
  • Final do NIS 8: 27 de abril;  
  • Final do NIS 9: 28 de abril;
  • Final do NIS 0: 29 de abril.
O Ministério da Cidadania destaca que, para conseguirem ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses. Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes de outras bases do governo federal.
Como receber o Auxílio Brasil?
O benefício pode ser pago por meio de Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, criado inicialmente para o auxílio emergencial. O saque pode ser feito com o Cartão Social. Outra opção é a poupança Caixa Fácil, simplificada, com limite de saldo e movimentação mensal de R$ 3 mil.
Quem tem direito ao Auxílio Brasil?
De acordo com a página oficial do Programa no Ministério da Cidadania, as pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil são:
  • Situação de extrema pobreza, que possuem renda familiar mensal per capta de até R$ 105;
  • Situação de pobreza, que possuem renda familiar mensal per capta entre R$ 105 e R$ 210;  
  • Regra de emancipação: famílias que tiveram melhora na renda familiar, mas que a mesma não ultrapasse R$ 525. Neste caso, o benefício seguirá ativo por até 24 meses. Para isso acontecer, é necessário que haja na composição familiar crianças, jovens de até 21 anos ou gestantes.

Veja Também

Governo do ES abre 320 vagas em cursos exclusivos para mulheres

Seleção de emprego em supermercado atrai multidão em Vitória

Vídeo: ladrões assaltam açaiteria em Santo Antônio, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Tem Auxílio Brasil Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados