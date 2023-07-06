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Reforma tributária

Associação pede que 38 itens da cesta básica fiquem livres de impostos

Lista foi elaborada com base no consumo médio brasileiro, segundo a Associação Brasileira de Supermercados

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 18:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2023 às 18:22
BRASÍLIA - A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) elaborou uma lista com produtos que a entidade acredita que deveriam compor a cesta básica nacional. Segundo a instituição, a seleção foi com base no consumo médio em todo o país
Essa definição é importante pois o novo texto da reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, estabeleceu que os produtos que fazem parte dessa classificação não serão taxados. A definição, porém, será feita por meio de Lei Complementar e a Abras afirma que quer contribuir na elaboração.
Itens da cesta básica no supermercado
Itens da cesta básica no supermercado Crédito: Fernando Madeira
A lista sugerida pela Abras tem 38 itens e inclui desde produtos como carnes (sem especificar os cortes), ovos e leite, até itens de higiene pessoal e limpeza que hoje não integram a cesta, como creme dental, absorvente higiênico, detergente, sabão em pó e água sanitária.
Atualmente, cada Estado define a redução ou isenção de ICMS sobre os produtos. A entidade defendia uma cesta básica nacional isenta de tributação em todo o país, solicitação atendida no novo texto do relator Aguinaldo Ribeiro.
Confira abaixo a lista completa elaborada pela entidade:
  • Proteínas
  • Carne bovina
  • Carne de frango
  • Carne suína
  • Peixes
  • Ovos
  • Farinhas e massas
  • Farinha de trigo
  • Farinha de mandioca
  • Farinha de milho
  • Massas alimentícias
  • Pão francês
  • Laticínios
  • Leite UHT
  • Leite em pó
  • logurte
  • Leite fermentado
  • Queijos
  • Soro de leite
  • Manteiga
  • Cereais e leguminosas
  • Arroz
  • Feijão
  • Trigo
  • Outros
  • Café
  • Açúcar
  • Óleo de soja
  • Óleo vegetal
  • Margarina
  • FLV
  • Frutas
  • Verduras
  • Legumes
  • Higiene pessoal
  • Sabonete
  • Papel Higiênico
  • Creme dental
  • Fralda descartável
  • Absorvente higiênico
  • Produtos de higiene bucal
  • Limpeza
  • Detergente
  • Sabão em pó
  • Sabão em barra
  • Água sanitária

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