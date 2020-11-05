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Avaliação

Após derrubada de veto à desoneração, empresas falam em segurança jurídica

Com a elevação de custos estimada antes da decisão do Congresso, a previsão era cortar até 120 mil empregados na área
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:49

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:49

Deputados aprovaram projeto de socorro em sessão extraordinária virtual da Câmara dos Deputados
A Câmara votou nesta quarta-feira (4) para derrubar o veto presidencial à desoneração da folha salarial em 2021 Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
Na avaliação de empresários, a decisão do Congresso de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento dá maior segurança jurídica às empresas e deve permitir a manutenção de empregos. Em alguns setores, como o de telesserviços, a estimativa era de que a reoneração do tributo pudesse elevar os custos fiscais das companhias em até 11%.
"A base da economia é o emprego. Se não existe emprego, o governo não arrecada, as pessoas não consomem, a cadeia produtiva anda para trás e se cria um problema social", disse o presidente da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), John Anthony von Christian. Segundo ele, a medida vai representar segurança jurídica e fiscal para que as empresas possam trabalhar com "mais tranquilidade".
Atualmente, são 400 mil trabalhadores sob o guarda-chuva direto da ABT e outro 1,5 milhão em todo o setor de call center no país. Com a elevação de custos estimada antes da decisão de quarta (4) do Congresso, a previsão era cortar até 120 mil empregados na área.
Bolsonaro havia vetado em julho dispositivo aprovado pelo Congresso que prorrogava até o fim de 2021 a desoneração da folha de salários de 17 setores, entre os quais, construção civil, call center, máquinas e equipamentos, comunicação, tecnologia da informação, transporte e têxtil. Juntos, esses setores empregam mais de 6 milhões de pessoas.

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O veto acabou sendo rejeitado por 430 votos a 33 na Câmara dos Deputados, com uma abstenção, e por 64 a 2 no Senado. Com a decisão, as empresas vão poder optar por contribuir para a Previdência Social com base em um porcentual que varia de 1,0% a 4,5% sobre a receita bruta - em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento.
Deputados e senadores podem derrubar vetos presidenciais e restabelecer os textos enviados anteriormente à sanção. A votação era apontada como essencial pelas empresas para fechar a programação financeira para o próximo ano.

CUSTOS

O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Velloso, disse que 30% do custo de produção de uma máquina corresponde atualmente aos gastos com mão de obra. Por isso, segundo Velloso, reonerar a folha de pagamento neste momento de saída da crise da pandemia do novo coronavírus "não seria apropriado". Já o prazo de um ano, afirma ele, é suficiente para que as empresas se recuperem.
"O nosso setor, especificamente em função da prorrogação, deve a partir de janeiro começar a fazer contratações, podendo aumentar em 10 mil os empregos diretos." De acordo com Velloso, o setor de máquinas mantém hoje 350 mil empregos diretos - e cada uma dessas vagas gera três outros empregos indiretos.

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"O Congresso votou em consonância com a sociedade", disse o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Martins. Ele acrescenta que, apesar de o setor estar aquecido, se o veto à prorrogação fosse mantido, "no mínimo diminuiria o ritmo e a disponibilidade para novos empregos formais".
Em nota, o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, disse que a reoneração "jogaria um balde de água fria na recuperação gradual que temos experimentado nos últimos meses de um ano para se esquecer".
Segundo o dirigente, o fim da desoneração elevaria em R$ 572 milhões a carga tributária para o setor. "Em vez de continuarmos contratando, teríamos de desligar mais funcionários", disse. Conforme levantamento da Inteligência de Mercado da Abicalçados, a reoneração causaria a demissão de mais de 15 mil trabalhadores ao longo de 2021.
Embora o setor ainda registre a perda de 27 mil postos de trabalho no acumulado do ano, entre julho e setembro foram criados 19 mil postos. No ano até setembro, a produção de calçados no país registra queda de 30%. A estimativa da entidade é fechar 2020 com uma queda menor, em torno de 25%. Em todo o Brasil, o setor calçadista emprega diretamente mais de 242 mil pessoas.

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