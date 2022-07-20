ANTT aprova reajuste dos valores da tabela dos pisos mínimos de frete

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta terça-feira (19) um reajuste da tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. O aumento será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período de dezembro de 2021 a junho de 2022.

Com isso, as tabelas de piso mínimo de frete terão um aumento que varia de 0,87%, para operações com veículo automotor de alto desempenho, a 1,96%, carga lotação. As informações são da Agência Brasil.

Caminhoneiros terão novo pagamento Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a agência reguladora, também será aplicada a variação do valor do óleo diesel S10, referente aos números divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para o período de 10 a 16 de julho.

A nova resolução, com os valores da tabela, será publicada no Diário Oficial da União.