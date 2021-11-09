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Mercado financeiro

Ações do Nubank devem estrear na Bolsa no início de dezembro

Em meio ao processo de abertura de capital, a fintech tem tido dificuldades para manter a operação no azul até aqui.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2021 às 13:27

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:27

As ações do Nubank devem estrear nas Bolsas de Valores dos EUA (NYSE) e do Brasil entre os dias 9 e 10 de dezembro, segundo comunicado divulgado pelo banco digital nesta terça-feira (9).
Pelo cronograma da operação, a partir desta terça até o dia 17 de novembro, as pessoas que tiverem interesse em participar da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deverão criar uma conta no Nu invest, a corretora responsável pela distribuição dos BDRs durante o IPO.
Nubank vai manter funcionários trabalhando em casa
Nubank vai negociar ações nos EUA Crédito: Divulgação/Nubank
BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil, que representam ações de companhias abertas com sede no exterior.
Os BDRs do Nubank terão como lastro as ações que serão originalmente negociadas na Bolsa de Nova York.
Entre os dias 17 e 5 de dezembro, será o chamado período de reserva, quando o investidor pode reservar BDRs para investir no IPO.

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O banco explica ainda que, no caso específico dos BDRs que fazem parte do plano de distribuição aos clientes, esses ativos poderão ser negociados na Bolsa somente após um ano da emissão inicial.
"Ou seja, durante os primeiros 12 meses a partir da nossa entrada na Bolsa, vamos cuidar do seu pedacinho enquanto você pode se familiarizar com o mundo dos investimentos para tomar as melhores decisões sobre o que fazer com ele no futuro", diz o banco.
O BDR do Nubank, segundo as estimativas do banco, vai representar um sexto de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank. Essa fração será confirmada ao final do IPO.

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"Esse é um tipo de investimento arriscado e não recomendado para todos os perfis de investidores. Recomendamos fortemente que, antes de tomar essa decisão, você leia o nosso prospecto e o formulário de referência, em especial a seção fatores de risco", destaca o Nubank.
Em meio ao processo de abertura de capital, a fintech tem tido dificuldades para manter a operação no azul até aqui.
O banco digital informou no prospecto a respeito da oferta de ações que, no período de nove meses até setembro de 2021, incorreu em prejuízo de US$ 99,1 milhões (R$ 551,2 milhões), considerando as operações tanto no Brasil, como também no México e na Colômbia.
No início de outubro, o Nubank havia anunciado ter alcançado seu primeiro lucro, de R$ 76 milhões, no primeiro semestre, mas que considerou apenas a operação no Brasil.

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