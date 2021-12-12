Vídeo: confira seis dicas para quem quer começar a investir agora

Começar a investir pode parecer um bicho de sete cabeças para muita gente, especialmente quando pessoas do meio parecem falar uma língua que você não entende nem consegue acompanhar, com termos e siglas como benchmark, CDI, CDB, entre outros. Sem contar alguns mitos que a pessoa precisa ter muito dinheiro para investir ou que isso é sempre muito arriscado.

Mas deixar os mitos e tabus de lado e começar a dar os primeiros passos para investir é mais simples do que parece. Tudo começa com autoconhecimento. De acordo com o assessor de investimentos na Valor Investimentos Bruno Hamú, quem quer começar precisa primeiramente descobrir qual seu perfil de investidor, ou seja, quem é ela no mercado financeiro.

É importante a pessoa conhecer e respeitar o seu perfil de investimento. Não fazer investimentos de risco que seu perfil não tolera. Os investimentos acontecem aos poucos, a rentabilidade acontece dentro de um horizonte de prazos.

Existem três tipos de perfis: o conservador, que não admite perder nada; o moderado, que se arrisca, mas não de forma exagerada; e o agressivo, que está disposto a correr riscos diante da possibilidade de grandes retornos.

Também é importante estudar. Segundo o planejador financeiro na Meu Patrimônio, Renan Lima, o ato de investir é acreditar em algo. Por isso é importante um estudo mínimo para que a pessoa tenha um conhecimento e no que acreditar.

A falta de conhecimento na área é um dos principais obstáculos para quem quer começar, porém ele afirma que no mundo atual, com acesso a internet, é possível uma pessoa começar a se educar financeiramente com a grande quantidade de conteúdo a respeito disponível.

Primeiro passo é saber seu perfil de investidor Crédito: Freepik

"A internet tem coisas boas, mas é preciso saber filtrar, encontrar um profissional, influenciador que você se identifica, e também ter consciência que não existe ganho fácil. É questão de consistência e disciplina ao longo do tempo. Com boas fontes de informação certamente a pessoa vai tomar as melhores decisões", destaca Lima.

Nessa linha, Bruno Hamú, reforça que a pessoa que está começando precisa ler bastante, procurar informações de mercado e manter os pés no chão.

"Para o investidor quando está iniciando, o primeiro passo e o mais fundamental é criar uma reserva de emergência. E essa reserva se faz em produtos de menor risco. Normalmente, se abre mão da rentabilidade pela segurança" Bruno Hamú - Assessor de investimentos na Valor Investimentos

Esses produtos são aplicações no modelo de renda fixa e são indicados para quem está começando. Os mais conhecidos são o CDB (Certificados de Depósitos Bancários), Fundos DI e o Tesouro Direto. Esse último, para Renan Lima, será a nova poupança do brasileiro, pois tem uma aplicação mais democrática.

Através do site do Tesouro , é possível encontrar bastante conteúdo informativo de como ele funciona. É possível fazer aplicações voltadas para o curto prazo ou para reserva de emergência, por exemplo. Como também é possível fazer aplicações a longo prazo, com títulos vencendo daqui a 10, 20 ou 30 anos.

Você está emprestando seu dinheiro para o governo, e ele está se comprometendo a devolver com juros. Isso é uma evolução da poupança. ressalta Renan.

Já a velha caderneta de poupança sempre foi uma forma de investimento mais tradicional. Ela até pode ser usada manter para uma reserva, uma emergência. Mas apesar de ser um investimento isento de imposto, ele na maioria das vezes não cobre a inflação.

A inflação está acima da rentabilidade da poupança, então de fato não é um bom investimento. Existem alternativas com grau de risco tão baixos quanto o da poupança e com uma remuneração melhor.

DICAS PARA QUEM ESTÁ QUERENDO COMEÇAR A INVESTIR