PIB do ES cai 3,8% em 2019 e tem pior resultado do país

Pilha de minério de ferro em pátio da Vale Crédito: Vale/Divulgação - GZ

O Espírito Santo foi responsável por 1,9% de todas as riquezas produzidas no país em 2019, uma ligeira redução em relação ao ano anterior (2%).

Os dados mais recentes são referentes a 2019 porque são divulgados com uma defasagem de dois anos. Os dados referentes a 2021, por exemplo, só serão informados em 2023.

Apesar da perda de participação, a economia capixaba manteve a 14ª posição no ranking das Unidades da Federação. Em termos de PIB per capita, isto é, por habitante, ocupa a nona colocação.

Segundo avaliação do IBGE, a explicação para a queda de desempenho geral do PIB capixaba se deve à retração da extração de minério de ferro nas indústrias extrativas e reduções do valor adicionado nas indústrias de transformação, principalmente na fabricação de celulose e metalurgia.

Além disso, a bienalidade negativa do café afetou a agricultura do Estado, assim como o preço do grão, que apresentou redução naquela época.

Café Arábica produzido no ES Crédito: Ricardo Medeiros

PIB DO ES: DESEMPENHO POR SETOR

A queda na produção capixaba de riquezas em 2019 está ligada principalmente ao mau desempenho da Indústria , cujos resultados decaíram 15,9% naquele ano. A retração está ligada às quedas de 29,6% nas indústrias extrativas e 8,8% nas indústrias de transformação, respectivamente.

A indústria extrativa, atividade em que o Espírito Santo, particularmente, tem relevância nacional, foi o segmento cujas atividades tiveram maior redução de participação na economia capixaba, recuando de 14,9%, em 2018, para 9,9%, em 2019.

“O que explica essa queda? Tivemos uma menor produção de petróleo, mas, sobretudo, uma queda na produção de minério e isso foi decorrência da tragédia de Brumadinho, que impactou fortemente a atividade industrial no Espírito Santo. Isso trouxe muitas consequências negativas para nossa indústria, tanto que a Vale , que é um player mundial nesse setor, teve uma redução de produção em decorrência de trazer a matéria prima das minas que foram afetadas em Minas Gerais e que são fonte de insumos para a produção da empresa aqui”, observou o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Rocha.

Por outro lado, os segmentos de Construção e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, apresentaram acréscimos de 6,6% e 0,4%, respectivamente.

A Agropecuária recuou 2,9% em volume e perdeu participação em relação ao total da economia capixaba, passando de 3,8%, em 2018, para 3,6%, em 2019.

“O efeito da nossa economia só não foi pior porque o setor de serviços e comércio apresentou um crescimento positivo de 1,6% no ano de 2019”, frisou Rocha.