Passo a passo para investir o seu FGTS em ações da Eletrobras

Para os trabalhadores que possuem saldo e estão interessados em adquirir ações da Eletrobras, para diversificar seus rendimentos, com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o prazo para fazer a reserva e garantir a participação na oferta de ações é até esta quarta-feira, dia 8 de junho.

A última oportunidade de aplicar recursos do FGTS em ações de empresas foi em 2010, com a oferta de ações da Petrobras. Antes disso, houve uma outra oferta da Petrobras, no ano 2000, e uma oferta de ações da então Vale do Rio Doce, em 2002.

Quem aplicou e manteve os investimentos na Petrobras nos últimos 20 anos acumulou um retorno de quase 650%, e na Vale o retorno acumulado é superior a 2.200%. No mesmo período, o FGTS rendeu apenas 136%.

Para quem já decidiu participar dessa oportunidade, o investimento será realizado por meio de Fundos de Investimentos próprios para adquirir ações da Eletrobras. O passo a passo é bem simples, e a primeira etapa, que é a de liberar a autorização, pode ser realizada no aplicativo do FGTS, conforme abaixo:

Termos e taxa de administração Na loja de aplicativos do seu celular, busque FGTS. Clique em instalar e abra o aplicativo. Selecione a opção "Cadastre-se" e preencha os dados solicitados. Após realizar o seu cadastro e acessar o aplicativo, será preciso clicar no menu “Mais”. Depois, clique na opção "Simulador de aplicação no FMP - FGTS" para saber o valor máximo que poderá investir. O valor apresentado corresponde a 50% do saldo do Fundo de Garantia. Ainda dentro do mesmo aplicativo, na tela principal, clique em “Autorizar bancos a consultarem seu FGTS”, escolha a opção “Aplicação nos Fundos Mútuos de Privatização FGTS” e selecione “FMP Eletrobras”. Em seguida, leia e aceite os termos para autorizar a consulta e escolha uma Administradora FMP. Uma dica importante nessa escolha é verificar a taxa de administração.

Já a segunda etapa, que é a da reserva, deve ser realizada junto à instituição financeira escolhida, conforme a seguir:

Confirmar Em contato com o seu gerente, ou pela plataforma da instituição, acesse o menu “Investir” e procure pelo “Fundo Eletrobras”. O último passo é informar o valor que deseja investir e confirmar.

Daqui em diante, todo relacionamento do trabalhador em relação à aplicação em FMP-FGTS Eletrobras se dará com o banco ou a instituição escolhida, que passa a ser a responsável pela aplicação dos valores das suas contas FGTS.