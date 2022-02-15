Conheça as vantagens de investir em debêntures incentivadas

As debêntures são uma forma das empresas captarem recursos. Quando uma pessoa investe em uma debênture, ela está emprestando o seu dinheiro para a empresa, em troca de uma remuneração.
Apenas empresas de capital aberto e não financeiras podem captar recursos com emissões públicas de debêntures. Para esse processo de emissão é necessária a figura do agente fiduciário, que existe para a proteção dos direitos e interesses dos investidores.
Entre os vários tipos de debêntures, existem as debêntures incentivadas, que foram criadas em 2011 e cujos recursos devem ser destinados para obras ou serviços de infraestrutura (por exemplo, construção de linhas de energia, ferrovias, rodovias, saneamento).
RENTABILIDADE
Para os investidores, as debêntures são ativos de renda fixa, pois a forma como o retorno será calculado é previamente conhecida. Existem três tipos de remuneração:
01
Prefixada
Rende de acordo com uma taxa de juros fixa, definida antes do investimento.
02
Pós-fixada
Têm retorno atrelado ao desempenho de um indicador, por exemplo, um percentual do certificado de depósitos interbancários (CDI).
03
Híbridos
Rendem a uma taxa de juros fixa mais a variação de um indicador previamente acordado — como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo.
TRIBUTAÇÃO
O grande diferencial das debêntures incentivadas em relação às demais debêntures e outros investimentos em renda fixa é a isenção do imposto de renda para pessoas físicas.
Com a isenção, os títulos ficam mais atrativos, o que pode facilitar a captação de recursos para projetos de infraestrutura importantes para o Brasil.
RISCOS
O principal risco desse tipo de investimento é o risco de crédito, representado pela possibilidade da empresa emissora não ter, na data de vencimento, o dinheiro para pagar de volta o montante prometido. Além disso, a modalidade não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Uma forma de mitigar o risco de crédito é investir por meio de fundos de debêntures incentivadas. Os fundos dão a possibilidade de diversificar, aplicando seu dinheiro em diversos títulos de empresas a partir de uma aplicação inicial de valor baixo.
COMO INVESTIR?
Procure a ajuda do seu gerente no banco no qual é correntista. Ele vai fazer uma avaliação do seu perfil de investidor e te explicar com mais detalhes os riscos e as opções de investimento mais adequadas aos seus objetivos.