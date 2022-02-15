Conheça as vantagens de investir em debêntures incentivadas

As debêntures são uma forma das empresas captarem recursos. Quando uma pessoa investe em uma debênture, ela está emprestando o seu dinheiro para a empresa, em troca de uma remuneração.

Apenas empresas de capital aberto e não financeiras podem captar recursos com emissões públicas de debêntures. Para esse processo de emissão é necessária a figura do agente fiduciário, que existe para a proteção dos direitos e interesses dos investidores.

Entre os vários tipos de debêntures, existem as debêntures incentivadas, que foram criadas em 2011 e cujos recursos devem ser destinados para obras ou serviços de infraestrutura (por exemplo, construção de linhas de energia, ferrovias, rodovias, saneamento).

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RENTABILIDADE

Para os investidores, as debêntures são ativos de renda fixa, pois a forma como o retorno será calculado é previamente conhecida. Existem três tipos de remuneração:

01 Prefixada Rende de acordo com uma taxa de juros fixa, definida antes do investimento. 02 Pós-fixada Têm retorno atrelado ao desempenho de um indicador, por exemplo, um percentual do certificado de depósitos interbancários (CDI). 03 Híbridos Rendem a uma taxa de juros fixa mais a variação de um indicador previamente acordado — como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo.

TRIBUTAÇÃO

O grande diferencial das debêntures incentivadas em relação às demais debêntures e outros investimentos em renda fixa é a isenção do imposto de renda para pessoas físicas.

Com a isenção, os títulos ficam mais atrativos, o que pode facilitar a captação de recursos para projetos de infraestrutura importantes para o Brasil.

RISCOS

O principal risco desse tipo de investimento é o risco de crédito, representado pela possibilidade da empresa emissora não ter, na data de vencimento, o dinheiro para pagar de volta o montante prometido. Além disso, a modalidade não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Uma forma de mitigar o risco de crédito é investir por meio de fundos de debêntures incentivadas. Os fundos dão a possibilidade de diversificar, aplicando seu dinheiro em diversos títulos de empresas a partir de uma aplicação inicial de valor baixo.

COMO INVESTIR?