Vale a pena investir seu FGTS em ações da Eletrobras?

FGTS Crédito: Carlos Alberto Silva

Todo mês, você, empregado celetista, tem 8% do seu salário destinado compulsoriamente a um fundo cujo propósito difundido é “proteger” você em caso de demissão, o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) . É uma poupança compulsória, criada por lei, que rende minimamente 3% ao ano (mas chegou a 6,18% em 2018, devido à distribuição dos lucros do FGTS).

Essa rentabilidade nominal de 3% ao ano é menos da metade do que paga a caderneta de poupança (6,17% ao ano) e menos de um terço da inflação oficial (IPCA de 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em abril). Ou seja, esse mecanismo de “proteção” não está retornando ao investidor nem mesmo o poder de compra.

Nesta semana, o governo federal reforçou suas intenções de privatização e colocou à mesa a Eletrobras, estatal de energia elétrica. Trabalhadores que tenham recursos de FGTS podem usar até 50% do saldo para comprar ações na abertura de capital da empresa, e o período de reserva de compra começa hoje, dia 3 de junho. Essa negociação envolve o chamado Fundo Mútuo de Privatização (FMP), tal como aconteceu com a Vale (em 2002) e Petrobras (em 2000).

Vale a pena destinar parte do FGTS ao FMP? Antes de responder, pondere algumas questões. Primeiro, ao aderir ao FMP-Eletrobras, você está trocando uma rentabilidade mínima de 3% (que não tende a ultrapassar o dobro disso) por uma rentabilidade incerta. Não se sabe quanto a Eletrobras vai pagar daqui a seis meses, muito menos daqui a anos. Logo, você precisa entender que investimento em renda variável possui risco, mas dado esse risco, existe uma expectativa de retorno superior ao do FGTS.

Por exemplo: nos últimos 20 anos, o FGTS rendeu 136% (entre janeiro de 2002 e maio de 2022). No mesmo período, quem aplicou no FMP-Vale teve um retorno de 2.235,13% (isso mesmo). E quem aportou no FMP-Petrobras ficou com 649.36% de rentabilidade bruta. As informações são da XP Investimentos. Houve momentos, no entanto, em que o FMP-Petrobras teve o mesmo retorno que o FGTS, por volta de 2016. Logo, renda variável é longo prazo. Paciência é importante.

Segundo, antes de decidir, pergunte-se se a Eletrobras é uma empresa com bons fundamentos. O lucro consolidado da companhia foi de R$ 5,7 bilhões em 2021. Em 2020, o lucro foi de R$ 6,4 bilhões. O lucro não é a única linha a ser observada: olhe crescimento da receita ao longo do tempo, variações de patrimônio líquido, retorno sobre capital próprio e compare com grandes companhias comparáveis à Eletrobras.

Terceiro, saiba que você não poderá sacar o dinheiro do FMP-Eletrobras a qualquer hora que desejar. O mínimo a investir é R$ 200 por trabalhador. A carência é de 12 meses. Depois desse período você poderá retornar o dinheiro, se quiser, para o saldo do FGTS, e ele voltará a render minimamente 3% ao ano. Ou, se desejar, pode manter na conta do FMP-Eletrobras. Se você já tem FMP Vale ou Petrobras, você também pode optar por migrar esse investimento para o FMP-Eletrobras.

Por fim, antes de decidir, observe com atenção a taxa de administração do FMP que você escolher, elas variam de 0,2% a 0,8%, segundo lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso mesmo, você não será dono diretamente das ações da Eletrobras. Ao aderir ao FMP-Eletrobras, você será cotista de um fundo que terá em carteira essas ações.