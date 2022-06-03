Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bolsa de Valores

Vale a pena investir seu FGTS em ações da Eletrobras?

Ao aderir, você está trocando uma rentabilidade mínima de 3% (que não tende a ultrapassar o dobro disso) por uma rentabilidade incerta

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 17:25

Públicado em 

03 jun 2022 às 17:25
Neyla Tardin

Colunista

Neyla Tardin

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
FGTS Crédito: Carlos Alberto Silva
Todo mês, você, empregado celetista, tem 8% do seu salário destinado compulsoriamente a um fundo cujo propósito difundido é “proteger” você em caso de demissão, o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). É uma poupança compulsória, criada por lei, que rende minimamente 3% ao ano (mas chegou a 6,18% em 2018, devido à distribuição dos lucros do FGTS).
Essa rentabilidade nominal de 3% ao ano é menos da metade do que paga a caderneta de poupança (6,17% ao ano) e menos de um terço da inflação oficial (IPCA de 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em abril). Ou seja, esse mecanismo de “proteção” não está retornando ao investidor nem mesmo o poder de compra.
Nesta semana, o governo federal reforçou suas intenções de privatização e colocou à mesa a Eletrobras, estatal de energia elétrica. Trabalhadores que tenham recursos de FGTS podem usar até 50% do saldo para comprar ações na abertura de capital da empresa, e o período de reserva de compra começa hoje, dia 3 de junho. Essa negociação envolve o chamado Fundo Mútuo de Privatização (FMP), tal como aconteceu com a Vale (em 2002) e Petrobras (em 2000).
Vale a pena destinar parte do FGTS ao FMP? Antes de responder, pondere algumas questões. Primeiro, ao aderir ao FMP-Eletrobras, você está trocando uma rentabilidade mínima de 3% (que não tende a ultrapassar o dobro disso) por uma rentabilidade incerta. Não se sabe quanto a Eletrobras vai pagar daqui a seis meses, muito menos daqui a anos. Logo, você precisa entender que investimento em renda variável possui risco, mas dado esse risco, existe uma expectativa de retorno superior ao do FGTS.
Por exemplo: nos últimos 20 anos, o FGTS rendeu 136% (entre janeiro de 2002 e maio de 2022). No mesmo período, quem aplicou no FMP-Vale teve um retorno de 2.235,13% (isso mesmo). E quem aportou no FMP-Petrobras ficou com 649.36% de rentabilidade bruta. As informações são da XP Investimentos. Houve momentos, no entanto, em que o FMP-Petrobras teve o mesmo retorno que o FGTS, por volta de 2016. Logo, renda variável é longo prazo. Paciência é importante.

Veja Também

Trabalhador poderá aplicar FGTS em ações da Eletrobras. Vale a pena?

Reserva de ações da Eletrobras já começou; saiba como usar o FGTS

Segundo, antes de decidir, pergunte-se se a Eletrobras é uma empresa com bons fundamentos. O lucro consolidado da companhia foi de R$ 5,7 bilhões em 2021. Em 2020, o lucro foi de R$ 6,4 bilhões. O lucro não é a única linha a ser observada: olhe crescimento da receita ao longo do tempo, variações de patrimônio líquido, retorno sobre capital próprio e compare com grandes companhias comparáveis à Eletrobras.
Terceiro, saiba que você não poderá sacar o dinheiro do FMP-Eletrobras a qualquer hora que desejar. O mínimo a investir é R$ 200 por trabalhador. A carência é de 12 meses. Depois desse período você poderá retornar o dinheiro, se quiser, para o saldo do FGTS, e ele voltará a render minimamente 3% ao ano. Ou, se desejar, pode manter na conta do FMP-Eletrobras. Se você já tem FMP Vale ou Petrobras, você também pode optar por migrar esse investimento para o FMP-Eletrobras.
Por fim, antes de decidir, observe com atenção a taxa de administração do FMP que você escolher, elas variam de 0,2% a 0,8%, segundo lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso mesmo, você não será dono diretamente das ações da Eletrobras. Ao aderir ao FMP-Eletrobras, você será cotista de um fundo que terá em carteira essas ações.
Agora é botar na ponta do lápis: FGTS ou FMP? Você tem até dia 8 de junho para decidir.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Quando vale a pena fazer seguro de vida? Procura aumentou na pandemia

Debênture está cara ou barata? Entenda como decidir

Cartões de crédito: vale a pena pagar anuidade em troca de benefícios?

Novos títulos de renda fixa chegam ao mercado

Ações que pagam dividendos: vale a pena investir?

Neyla Tardin

Neyla Tardin, Ph.D em Contabilidade, consultora de empresas em Ciência de Dados e negócios, professora da Fucape Business School, jornalista e comentarista da CBN Vitória

Tópicos Relacionados

dinheiro Fgts Investimentos Eletrobras Bolsa de Valores Neyla Tardin
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados