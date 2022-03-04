Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança

Como proteger os seus investimentos em meio à guerra na Ucrânia?

Ouro, dólar, commodities e Renda Fixa são considerados ativos mais seguros neste momento e podem servir como refúgio ao seu dinheiro

Públicado em 

04 mar 2022 às 09:18
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

situação entre Rússia e Ucrânia evoluiu rapidamente e trouxe muita volatilidade aos mercados em todo o mundo. Entre os possíveis impactos para a economia global, vale destacar o aumento do custo da energia, dos combustíveis e dos alimentos.
Apesar do cenário de tensão, é importante que o investidor mantenha a calma. Uma reação exagerada na venda de ativos pode causar grandes prejuízos ao seu patrimônio. Nas últimas décadas, a volatilidade gerada por conflitos entre nações não tiveram longa duração.
Investimentos em tempos de guerra
Investimentos em tempos de guerra Crédito: Dmytro Lastovych / iStock
Para ajudá-lo a preparar sua carteira de investimentos para atravessar o momento sem grandes sustos, vamos trazer informação sobre ativos considerados seguros.

OURO

Esse ativo é um dos mais tradicionais e considerado um porto seguro do mercado financeiro no mundo, pois trata-se de uma ativo físico, que lastreia a reserva monetária de muitas economias globais.
Além disso, o ouro vem se valorizando fortemente ao longo dos anos, e são nos momentos de incerteza que o metal se valoriza ainda mais.

Veja Também

Confira dicas para começar a investir em 2023 com segurança

DÓLAR

Além do ouro, o crescimento da aversão ao risco no mundo impulsiona a busca pelo dólar. Historicamente, a moeda americana tende a subir em caso de maior incerteza geopolítica ou sentimento de risco nos mercados financeiros.
Outra razão para apostar na elevação do dólar é a expectativa de uma política monetária mais agressiva do Banco Central americano, o Federal Reserve (Fed).
Uma das opções é investir via fundos cambiais. As vantagens são: a maior liquidez e a menor burocracia em relação à compra e venda de moeda, já que o trabalho é delegado a um gestor.

COMMODITIES

As commodities também podem funcionar como uma proteção geopolítica, porque os russos são responsáveis por fornecer uma parcela significativa do petróleo e do gás natural consumidos na Europa, além de serem os maiores fornecedores de trigo para o mundo. Já a Ucrânia é exportadora de grãos como milho, trigo e oleaginosas.
Restrições na oferta desses insumos, podem gerar uma pressão inflacionária global e elevar o preço dessas commodities.
Uma alternativa para investir são os ETFs (fundos de índices) de commodities, pois são mais acessíveis para investidores de varejo. Hoje, há três ETFs de commodities disponíveis na Bolsa de Valores (B3).

Veja Também

Qual é a melhor forma de investir no mercado imobiliário?

RENDA FIXA

Para controlar a alta de preços, a Selic teria que ser elevada para patamares ainda mais altos e por mais tempo, o que impactaria fortemente ativos de renda fixa.
Posições em títulos prefixados, pós-fixados atrelados ao CDI e atrelados à inflação seriam as melhores opções para investidores mais conservadores.
*O conteúdo compartilhado neste texto é de caráter informativo, com o objetivo de ampliar o conhecimento do leitor. Porém, não pode ser entendido como uma recomendação de investimento. Para aprofundar nos temas, com objetivo de realizar investimentos, procure seu gerente bancário.

Leia mais colunas Seu Dinheiro

O impacto da guerra na inflação brasileira e a defesa da renda fixa

Conflito entre Rússia e Ucrânia vai elevar os juros

Especulação não é vilã. Entenda quem é e o que faz um bom especulador

A ressaca dos investidores na Quarta-feira de Cinzas

Conheça mais sobre o financiamento imobiliário e evite surpresas desagradáveis

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Guerra Investimentos Vicente Duarte Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados