Como proteger os seus investimentos em meio à guerra na Ucrânia?

situação entre Rússia e Ucrânia evoluiu rapidamente e trouxe muita volatilidade aos mercados em todo o mundo. Entre os possíveis impactos para a economia global, vale destacar o aumento do custo da energia, dos combustíveis e dos alimentos.

Apesar do cenário de tensão, é importante que o investidor mantenha a calma. Uma reação exagerada na venda de ativos pode causar grandes prejuízos ao seu patrimônio. Nas últimas décadas, a volatilidade gerada por conflitos entre nações não tiveram longa duração.

Investimentos em tempos de guerra Crédito: Dmytro Lastovych / iStock

Para ajudá-lo a preparar sua carteira de investimentos para atravessar o momento sem grandes sustos, vamos trazer informação sobre ativos considerados seguros.

OURO

Esse ativo é um dos mais tradicionais e considerado um porto seguro do mercado financeiro no mundo, pois trata-se de uma ativo físico, que lastreia a reserva monetária de muitas economias globais.

Além disso, o ouro vem se valorizando fortemente ao longo dos anos, e são nos momentos de incerteza que o metal se valoriza ainda mais.

DÓLAR

Além do ouro, o crescimento da aversão ao risco no mundo impulsiona a busca pelo dólar. Historicamente, a moeda americana tende a subir em caso de maior incerteza geopolítica ou sentimento de risco nos mercados financeiros.

Outra razão para apostar na elevação do dólar é a expectativa de uma política monetária mais agressiva do Banco Central americano, o Federal Reserve (Fed).

Uma das opções é investir via fundos cambiais. As vantagens são: a maior liquidez e a menor burocracia em relação à compra e venda de moeda, já que o trabalho é delegado a um gestor.

COMMODITIES

As commodities também podem funcionar como uma proteção geopolítica, porque os russos são responsáveis por fornecer uma parcela significativa do petróleo e do gás natural consumidos na Europa, além de serem os maiores fornecedores de trigo para o mundo. Já a Ucrânia é exportadora de grãos como milho, trigo e oleaginosas.

Restrições na oferta desses insumos, podem gerar uma pressão inflacionária global e elevar o preço dessas commodities.

Uma alternativa para investir são os ETFs (fundos de índices) de commodities, pois são mais acessíveis para investidores de varejo. Hoje, há três ETFs de commodities disponíveis na Bolsa de Valores (B3).

RENDA FIXA

Para controlar a alta de preços, a Selic teria que ser elevada para patamares ainda mais altos e por mais tempo, o que impactaria fortemente ativos de renda fixa.

Posições em títulos prefixados, pós-fixados atrelados ao CDI e atrelados à inflação seriam as melhores opções para investidores mais conservadores.