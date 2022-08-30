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Mercado de ações

Ações da Eletrobras acumulam alta superior a 13% em menos de três meses

Trabalhadores que adquiriram ações na privatização da Eletrobras com recursos do FGTS já acumulam rentabilidade equivalente a quase 5% ao mês

Públicado em 

30 ago 2022 às 09:22
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Em junho deste ano, cerca de 370 mil pessoas reservaram ações da Eletrobras usando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gerando uma demanda total de R$ 9 bilhões — o que superou a expectativa inicial de R$ 6 bilhões do Governo Federal. Com isso, foi necessário realizar um rateio, no qual cada investidor pôde aplicar apenas 66,7% do que havia reservado.
Como reflexo da alta demanda, o preço das ações da empresa apresentou um crescimento relevante já nas primeiras semanas após a privatização. No fechamento da oferta, o preço unitário da ação ordinária foi fixado em R$ 42. Na abertura do pregão desta segunda-feira (29), o preço da ação alcançou o valor de R$ 47,53.
A rentabilidade apresentada até o momento é equivalente a quase 5% ao mês, superando com folga a inflação do período e a rentabilidade do FGTS que gira em torno de 5% ao ano.
Esse crescimento está sustentado, na avaliação dos investidores, na possibilidade de crescimento na competitividade e eficiência da empresa. A expectativa é de que haja uma reformulação de sua estratégia de negócios e mudança de diretoria.
Fachada da Eletrobras
Fachada da Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Mas quem comprou as ações com recursos do FGTS e quer já retirar os lucros com essa alta, terá que esperar. Pela regra, a venda das ações, com o valor retornando ao fundo, só poderá ocorrer depois de 12 meses da desestatização.
Aos interessados em saber mais sobre o mercado de ações, a dica é obter orientação com o gerente do seu banco, que vai avaliar seu perfil de investidor e explicará com mais detalhes as opções de investimento mais adequadas para você.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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