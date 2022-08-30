Ações da Eletrobras acumulam alta superior a 13% em menos de três meses

Em junho deste ano, cerca de 370 mil pessoas reservaram ações da Eletrobras usando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gerando uma demanda total de R$ 9 bilhões — o que superou a expectativa inicial de R$ 6 bilhões do Governo Federal. Com isso, foi necessário realizar um rateio, no qual cada investidor pôde aplicar apenas 66,7% do que havia reservado.

Como reflexo da alta demanda, o preço das ações da empresa apresentou um crescimento relevante já nas primeiras semanas após a privatização. No fechamento da oferta, o preço unitário da ação ordinária foi fixado em R$ 42. Na abertura do pregão desta segunda-feira (29), o preço da ação alcançou o valor de R$ 47,53.

A rentabilidade apresentada até o momento é equivalente a quase 5% ao mês, superando com folga a inflação do período e a rentabilidade do FGTS que gira em torno de 5% ao ano.

Esse crescimento está sustentado, na avaliação dos investidores, na possibilidade de crescimento na competitividade e eficiência da empresa. A expectativa é de que haja uma reformulação de sua estratégia de negócios e mudança de diretoria.

Fachada da Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

depois de 12 meses da desestatização. Mas quem comprou as ações com recursos do FGTS e quer já retirar os lucros com essa alta, terá que esperar. Pela regra, a venda das ações, com o valor retornando ao fundo, só poderá ocorrerda desestatização.