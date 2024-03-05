5 opções de investimentos isentos de Imposto de Renda

01

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

São títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário (LCI) ou o agronegócio (LCA). Eles oferecem rentabilidades competitivas, geralmente superiores às da Caderneta de Poupança, e são isentos de Imposto de Renda.

02

CRA e CRI (Certificados de Recebíveis do Agronegócio e Imobiliários)

São títulos de crédito privado emitidos por securitizadoras que convertem dívidas em títulos negociáveis. Embora o Imposto de Renda incida sobre os Certificados para empresas, esses títulos para pessoas físicas são isentos desse tributo. Ambos oferecem boas oportunidades de rendimento e são opções interessantes para diversificar a carteira de investimentos.

03

Debêntures Incentivadas

São títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como saneamento e energia. As debêntures incentivadas são isentas de Imposto de Renda e podem oferecer rendimentos atrativos, muitas vezes superiores aos de outras aplicações de renda fixa.

04

Rendimentos de Dividendos:

Investir em ações de empresas que distribuem regularmente dividendos pode ser uma forma de obter rendimentos isentos de Imposto de Renda. Empresas estáveis e com bons fundamentos geralmente distribuem uma parte de seus lucros aos acionistas, proporcionando uma fonte adicional de renda passiva.

05

Ganho com venda de ações até R$ 20 mil