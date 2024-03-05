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Vicente Duarte

5 opções de investimentos isentos de Imposto de Renda

Descubra as melhores opções de investimentos isentos de Imposto de Renda para diversificar e potencializar rendimentos

Publicado em 05 de Março de 2024 às 09:05

Públicado em 

05 mar 2024 às 09:05
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Investir dinheiro é uma prática essencial para quem busca garantir o crescimento do patrimônio financeiro. No entanto, muitos investidores se deparam com uma questão crucial: o Imposto de Renda. Felizmente, existem alternativas que oferecem rendimentos atrativos sem a cobrança desse imposto, permitindo uma maior rentabilidade líquida. Vamos explorar algumas dessas opções.

01

LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

São títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário (LCI) ou o agronegócio (LCA). Eles oferecem rentabilidades competitivas, geralmente superiores às da Caderneta de Poupança, e são isentos de Imposto de Renda.

02

CRA e CRI (Certificados de Recebíveis do Agronegócio e Imobiliários)

São títulos de crédito privado emitidos por securitizadoras que convertem dívidas em títulos negociáveis. Embora o Imposto de Renda incida sobre os Certificados para empresas, esses títulos para pessoas físicas são isentos desse tributo. Ambos oferecem boas oportunidades de rendimento e são opções interessantes para diversificar a carteira de investimentos.

03

Debêntures Incentivadas

São títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como saneamento e energia. As debêntures incentivadas são isentas de Imposto de Renda e podem oferecer rendimentos atrativos, muitas vezes superiores aos de outras aplicações de renda fixa.

04

Rendimentos de Dividendos:

Investir em ações de empresas que distribuem regularmente dividendos pode ser uma forma de obter rendimentos isentos de Imposto de Renda. Empresas estáveis e com bons fundamentos geralmente distribuem uma parte de seus lucros aos acionistas, proporcionando uma fonte adicional de renda passiva.

05

Ganho com venda de ações até R$ 20 mil

No mercado de ações, a venda de ações com valor total de até R$ 20 mil em um mês está isenta de Imposto de Renda. Isso pode ser uma oportunidade para investidores iniciantes começarem a se familiarizar com o mercado de capitais sem se preocupar com a tributação sobre os ganhos de capital.
Investir em aplicações isentas de Imposto de Renda pode ser uma estratégia inteligente para diversificar a carteira e potencializar os rendimentos. No entanto, é importante lembrar que cada investimento possui seus próprios riscos e características; além disso,  é recomendável buscar orientação de um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão financeira.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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