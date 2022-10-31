Novo governo precisa reorganizar orçamento para economia voltar a crescer

Lula foi eleito presidente. O novo governo terá de enfrentar e responder de forma adequada dois grandes desafios no campo econômico: como reorganizar o Orçamento de 2023? Como construir um regime fiscal crível que possibilite a volta do crescimento econômico sustentável?

Sem esses dois pontos, o esforço para estabilizar a economia precisará ser homérico. Com um plano de voo claro e compromisso com a regra fiscal ajustada, é possível colher a queda da inflação e o corte de juros antes de se concretizar a consolidação das contas públicas. Mas, para a regra ser crível é necessário que o presidente tenha força no Congresso.

O novo conjunto do time que chega ao poder terá de elencar uma equipe econômica com foco na discussão sobre o teto de gastos, até porque essas questões estarão no radar do mercado e dos investidores. A atual equipe tem declarado a importância de se obter um espaço fiscal adicional chamado de “waiver fiscal” que, em outras palavras, significa uma nova mudança da regra fiscal.

Orçamento e regime fiscal Crédito: Pixabay

As projeções indicam, num cenário conservador de receita, um déficit primário federal para 2023 de 0,6% do PIB em um contexto em que o waiver terá de chegar a algo entre R$ 100 e R$ 150 bilhões a depender das decisões que serão tomadas pelo novo governo.