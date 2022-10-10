Inflação vai persistir e é um fenômeno global

No atual cenário, é importante fazer um flashback do que aconteceu no mercado financeiro em setembro e projetarmos o mês de outubro. O primeiro ponto de destaque refere-se à inflação atual como um fenômeno global.

Visto o que ocorreu no mês de setembro, vamos presenciar no mês de outubro a continuidade do aperto monetário em vários Bancos Centrais (BC) no mundo. Quase a metade dos BCs de países desenvolvidos, por exemplo, subiram as taxas de juros em pelo menos 1,25%.

Justamente pela elevada inflação, a economia do Reino Unido seguirá frágil. Soma-se a isso o anúncio de um novo programa fiscal de corte de impostos e aumento de gastos de magnitude superior a 10% do PIB pelos próximos dois anos. A resultante é a depreciação da libra e a abertura nos juros das gilts (títulos do governo britânico) contida por um programa emergencial de compras do Bank of England (BoE).

Outro segmento onde o aperto das condições financeiras fez-se sentir foi nos spreads de crédito de bancos europeus. Este é um tema recorrente, que ressurge sempre quando as condições de liquidez sofrem deterioração, como no presente momento.

Globo terrestre Crédito: Freepik

Na China, a perspectiva prossegue apontando para crescimento reduzido da atividade nos próximos trimestres.

Pelo lado da moeda, o dólar segue em trajetória de elevação e se aproxima de recordes históricos. Os ativos brasileiros seguiram com bom desempenho relativo, refletindo o bom momento da economia do país.