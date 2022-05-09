Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seu Dinheiro

A importância do Boletim Focus para começar a semana do investidor

O Focus é um compilado das expectativas das instituições financeiras para os indicadores mais importantes da economia. É divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira.

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 08:54

Públicado em 

09 mai 2022 às 08:54
Luiz Alberto Caser

Colunista

Luiz Alberto Caser

Toda manhã de segunda-feira, os investidores esperam a publicação do Relatório/Boletim Focus com as expectativas de mercado. Divulgado pontualmente pelo Banco Central (BC) às 8h30, o Focus é um compilado das expectativas das instituições financeiras para os indicadores mais importantes da economia.
São quatro projeções:
  1. Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB);
  2. A inflação medida pelo IPCA;
  3. A taxa de juros Selic;
  4. A taxa de câmbio.
Para todas as projeções, o Focus traz dados tanto para o ano corrente quanto para três anos à frente.
Banco Central do Brasil
Banco Central do Brasil Crédito: Carlos Alberto
O Focus tem uma função muito importante na economia. Serve para pautar as conversas do início da semana e para confirmar ou corrigir muitas das estratégias imaginadas pelos profissionais do mercado para os ativos financeiros.
Para fazer bem seu trabalho, o BC precisa ir além dos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), além das associações de classe da indústria, do comércio e dos serviços.
Para isso, o Banco Central possui sistemas proprietários para medir a temperatura da atividade econômica e, assim, poder calibrar melhor a política monetária. Todos esses sistemas dependem do levantamento de informações e do trabalho de técnicos para analisá-las.

Veja Também

Inflação pressiona o Brasil e também outros países do mundo

O Focus baliza as expectativas do mercado. Com ele, os agentes de mercado calculam suas estimativas individuais com um grau maior de certeza. Nesses casos, os prognósticos tendem a influenciar a realidade. Ao esperar uma inflação mais alta, os agentes econômicos reajustam seus preços além do que seria necessário, e a projeção se transforma em uma profecia autorrealizável. Mais um elemento de risco em um cenário já coalhado de incertezas no mercado internacional.

Leia mais colunas Seu Dinheiro

Investidor, o que esperar da taxa Selic?

Bancos Centrais sinalizam aperto monetário

Cheque especial: vilão ou aliado?

O que é o boletim Focus e por que ele faz falta quando não é divulgado

Cartões de crédito: vale a pena pagar anuidade em troca de benefícios?

Luiz Alberto Caser

Formado em Administração, com MBA em Finanças pelo IBMEC e pós-MBA em Inteligência de Mercado pela FGV. Credenciado junto à CVM como Agente Autônomo de Investimentos na Valor Investimentos desde 2007. Tornou-se sócio da empresa em 2011, sendo responsável a partir daí também por projetos de Planejamento Estratégico, Marketing, Educação e Gestão de Pessoas. Atualmente é também professor em programas de pós-graduação e palestrante de temas relacionados a finanças e investimentos.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados