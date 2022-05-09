A importância do Boletim Focus para começar a semana do investidor

Toda manhã de segunda-feira, os investidores esperam a publicação do Relatório/Boletim Focus com as expectativas de mercado. Divulgado pontualmente pelo Banco Central (BC ) às 8h30, o Focus é um compilado das expectativas das instituições financeiras para os indicadores mais importantes da economia.

São quatro projeções:

Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB);

A inflação medida pelo IPCA;

A taxa de juros Selic;

A taxa de câmbio.



Para todas as projeções, o Focus traz dados tanto para o ano corrente quanto para três anos à frente.

Banco Central do Brasil Crédito: Carlos Alberto

O Focus tem uma função muito importante na economia. Serve para pautar as conversas do início da semana e para confirmar ou corrigir muitas das estratégias imaginadas pelos profissionais do mercado para os ativos financeiros.

Para fazer bem seu trabalho, o BC precisa ir além dos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), além das associações de classe da indústria, do comércio e dos serviços.

Para isso, o Banco Central possui sistemas proprietários para medir a temperatura da atividade econômica e, assim, poder calibrar melhor a política monetária. Todos esses sistemas dependem do levantamento de informações e do trabalho de técnicos para analisá-las.