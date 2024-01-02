5 passos para começar 2024 com as finanças no azul

01

Faça seu orçamento

O primeiro passo para organizar suas finanças é saber quanto você ganha e quanto gasta. Para chegar a essa conta, é importante fazer um orçamento mensal. Anote todos os seus gastos, desde as contas básicas (como aluguel, água, luz e internet) até os pagamentos extras (alimentação, transporte, lazer e compras). Conhecendo o seu consumo, você consegue ter uma visão sobre os excessos e identificar as oportunidades de economizar.

02

Estabeleça metas

Esse é um passo muito importante, pois ter as metas definidas contribui para se manter focado em seus objetivos financeiros, evitando compras por impulso. As metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, você pode querer quitar uma dívida em seis meses, economizar para comprar um carro em dois anos ou investir para a aposentadoria.

03

Livre-se das dívidas

Se você está endividado, priorize o pagamento das dívidas mais caras, com juros mais altos. Nesse caso, fique de olho nos feirões de renegociação que são promovidos pelos próprios bancos, por Procons municipais e outras instituições, para aproveitar as condições mais favoráveis e negociar as dívidas.

04

Comece uma reserva de emergência

A reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você guarda para imprevistos, como uma demissão, um acidente ou um problema de saúde. É importante ter seis meses de despesas mensais, pelo menos, guardados na reserva de emergência. Para começar a sua reserva, estabeleça essa meta e destine parte do seu salário ou dos seus gastos extras para esse objetivo.

05

Gaste de forma consciente