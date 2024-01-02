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Isis Parteli

5 passos para começar 2024 com as finanças no azul

Aproveite o clima de ano novo para se organizar financeiramente e garantir a saúde do seu bolso

Públicado em 

02 jan 2024 às 08:55
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Mulher estudando sobre investimentos
Uma das dicas para organizar suas finanças é saber quanto você ganha e quanto gasta Crédito: Freepik
O ano novo é uma época de renovação e de oportunidades para realizar mudanças. Portanto nada melhor do que começar 2024 com as finanças em ordem. Mas como fazer isso se você está endividado ou com o orçamento apertado?
O seu maior aliado para começar o ano com o pé direito nas finanças é o famoso planejamento financeiro. Confira o passo a passo para começar o ano com as finanças no azul:

01

Faça seu orçamento

O primeiro passo para organizar suas finanças é saber quanto você ganha e quanto gasta. Para chegar a essa conta, é importante fazer um orçamento mensal. Anote todos os seus gastos, desde as contas básicas (como aluguel, água, luz e internet) até os pagamentos extras (alimentação, transporte, lazer e compras). Conhecendo o seu consumo, você consegue ter uma visão sobre os excessos e identificar as oportunidades de economizar.

02

Estabeleça metas

Esse é um passo muito importante, pois ter as metas definidas contribui para se manter focado em seus objetivos financeiros, evitando compras por impulso. As metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, você pode querer quitar uma dívida em seis meses, economizar para comprar um carro em dois anos ou investir para a aposentadoria.

03

Livre-se das dívidas

Se você está endividado, priorize o pagamento das dívidas mais caras, com juros mais altos. Nesse caso, fique de olho nos feirões de renegociação que são promovidos pelos próprios bancos, por Procons municipais e outras instituições, para aproveitar as condições mais favoráveis e negociar as dívidas.

04

Comece uma reserva de emergência

A reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você guarda para imprevistos, como uma demissão, um acidente ou um problema de saúde. É importante ter seis meses de despesas mensais, pelo menos, guardados na reserva de emergência. Para começar a sua reserva, estabeleça essa meta e destine parte do seu salário ou dos seus gastos extras para esse objetivo.

05

Gaste de forma consciente

Controlar os gastos é fundamental. Para isso, priorize o essencial e combata os gastos por impulso. Uma boa alternativa é utilizar aplicativos que facilitam a gestão financeira, como Mobills, Organizze, Minhas Economias, Orçamento Fácil e Money Lover.
Colocar a vida financeira em dia pode parecer difícil, mas o primeiro passo é começar. Coloque essas dicas em prática e tenha um novo ano de finanças no azul e com muita saúde para o seu bolso.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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