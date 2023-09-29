Visão, audição e tato são aliados na hora de aprender sobre finanças

Revisar o que anotamos é tão importante quanto o ato de escrever. Alie a sua memória visual à sua memória auditiva e cinestésica. Como fazer isso? Na primeira vez em que ler um conteúdo de finanças, leia de forma corrida. Na segunda, leia fazendo anotações.

Então, guarde os escritos de forma a achá-los depois e mude de assunto. Quando for revisar, leia em voz alta para que seu ouvido envie as informações para o cérebro. Se você, em uma terceira vez, além de ler em voz alta, puder ler e caminhar ou mexer as mãos ou balançar os pés, será muito bom.

O mundo das finanças envolve muitas siglas e índices. Não conhecê-los é agir contra seu patrimônio Crédito: Shutterstock

A partir disso, subentende-se que as formas de aprendizado são múltiplas, e a memorização faz parte. Isso é indiscutível!

Deve-se abandonar a ideia de que memorizar é um processo mecânico. Esse ato é uma parte muito importante de qualquer processo evolutivo mental e físico.

O mundo das finanças envolve muitas siglas e índices. Não conhecê-los é agir contra seu patrimônio. E isso não convém nem para você nem para a sociedade como um todo.

Comece simples, apenas comece. Repita e se deixe levar pela memorização natural. Seu cérebro anseia por novas conexões e saberes, ele não se cansará nem achará enfadonho se você usar as táticas certas.

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