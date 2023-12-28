Sair da renda fixa e investir na renda variável: como surfar nessa onda

O ano de 2024 já sinaliza a tendência de abandono exagerado da renda fixa . O movimento seria natural se houvesse preparo e manutenção de reserva para emergências e oportunidades; porém, se for pela ganância de ganhar a todo custo na renda variável, o problema é visível.

A melhora da visibilidade externa sobre o Brasil, o caminho de redução da taxa básica de juros aqui e a possível manutenção da taxa nos Estados Unidos promovem uma migração de capital da renda fixa para a renda variável.

Buscar conhecimento sobre como investir com segurança é a chave para evitar problemas Crédito: Pexels

A partir dessa constatação, o importante é analisar: posso surfar essa onda? Ou posso observar, aprender e manter meu foco na construção da minha reserva?

A renda variável é uma excelente oportunidade de diversificação e forma de superar a renda fixa no longo prazo, mas, se não for realizada com sabedoria e com conhecimento, pode arruinar uma pessoa e sua família.

Entretanto, a trajetória para renda variável pode vir mais rápido do que se imagina. Há excelentes fundos de ações que iniciam com R$ 100. Que tal aproveitar o final do ano e iniciar em um plano de previdência VGBL ou PGBL com um pouco de renda variável?

Assim, terceiriza-se a gestão e se ganha na ponta fiscal. Uma das melhores oportunidades de diminuir a mordida do Leão, treinar o longo prazo e fazer planejamento sucessório.