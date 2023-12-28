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Carol Campos

Sair da renda fixa e investir na renda variável: como surfar nessa onda

A renda variável é ótima oportunidade de diversificação e forma de superar a renda fixa no longo prazo, mas, se isso não for realizado com sabedoria e conhecimento, pode trazer perdas

Públicado em 

28 dez 2023 às 09:00
Carol Campos

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Carol Campos

O ano de 2024 já sinaliza a tendência de abandono exagerado da renda fixa. O movimento seria natural se houvesse preparo e manutenção de reserva para emergências e oportunidades; porém, se for pela ganância de ganhar a todo custo na renda variável, o problema é visível.
A melhora da visibilidade externa sobre o Brasil, o caminho de redução da taxa básica de juros aqui e a possível manutenção da taxa nos Estados Unidos promovem uma migração de capital da renda fixa para a renda variável.
Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Buscar conhecimento sobre como investir com segurança é a chave para evitar problemas Crédito: Pexels
A partir dessa constatação, o importante é analisar: posso surfar essa onda? Ou posso observar, aprender e manter meu foco na construção da minha reserva?
A renda variável é uma excelente oportunidade de diversificação e forma de superar a renda fixa no longo prazo, mas, se não for realizada com sabedoria e com conhecimento, pode arruinar uma pessoa e sua família.

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Entretanto, a trajetória para renda variável pode vir mais rápido do que se imagina. Há excelentes fundos de ações que iniciam com R$ 100. Que tal aproveitar o final do ano e iniciar em um plano de previdência VGBL ou PGBL com um pouco de renda variável?
Assim, terceiriza-se a gestão e se ganha na ponta fiscal. Uma das melhores oportunidades de diminuir a mordida do Leão, treinar o longo prazo e fazer planejamento sucessório.
Por fim, como saber se sou público-alvo? Entre nos sites de simulação dos bancos e das corretoras e analise seu último Imposto de Renda. Você também pode enviar as dúvidas para o e-mail do jornal e o meu para tirar sua dúvida. O conhecimento é a chave para evitar a ganância que leva à ruína.

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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