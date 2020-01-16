Desabamento no Centro de Vitória: explicação de prefeitura não é suficiente

O que só confirma a inépcia da fiscalização municipal, em todos os sentidos: da suposta punição em si, que confirmou-se sem resultado com o desabamento do imóvel, e do próprio esclarecimento, um tanto estapafúrdio. É absurdo que o poder público faça uma notificação e simplesmente se esqueça dela por quase sete anos, sem cobrar o cumprimento das melhorias exigidas.