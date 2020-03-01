Depois de um ano, ES volta a ter mais de 100 homicídios em um mês

Os assassinatos estão em crescimento no ES: 204 nos dois primeiros meses deste ano contra 197 de 2019. Índice 3,5% maior Crédito: Carlos Alberto Silva

O saldo do primeiro bimestre mostra que os números de assassinatos estão em crescimento: 204 deste ano contra 197 de 2019. Índice 3,5% maior.

CRESCENTE DE MORTES ENTRE OS MESES

Desde agosto do ano passado, com uma pausa em dezembro, os assassinatos têm crescido entre os meses posteriores. Em julho de 2019 houve 62 e, no mês seguinte, 73. Setembro registrou 74, outubro, 89, e novembro, 97. Dezembro apresentou leve queda, com 86, mas janeiro deste ano veio com 95 ocorrências e, agora, em fevereiro, foram 109.

SERRA NAS ALTURAS (E NO MAU SENTIDO)

Se fevereiro não foi bom para a Serra, o mesmo se repete em Cariacica. A cidade, que é atendida pelo Programa Em Frente Brasil, do governo federal, e que tem a presença da Força Nacional em suas ruas, contabilizou 18 assassinatos no curto período de 29 dias. No acumulado do ano, só não superou a quantidade até então de 2019 por causa de janeiro de 2020, que teve seis homicídios.

Assim, as contas do primeiro bimestre deste ano são de 24 mortes, contra 25 de 2019.

CARIACICA TEM 18 HOMICÍDIOS. APESAR DA FORÇA NACIONAL

Cariacica também esteve nos holofotes neste fim de semana. Estudo do economista Daniel Cerqueira, publicado no sábado no blog "Faces da Violência", da Folha de S. Paulo, aponta que o número de homicídios na cidade aumentou 22,2% após a implementação do Programa Em Frente Brasil, "ao passo que na Região Metropolitana e no Estado, o número cresceu 17,2%. Ou seja, nos quatro meses após o início do PEFB não apenas o número de homicídios em Cariacica não diminuiu, como aumentou 5% mais do que no resto do estado", revela o texto da publicação.

Linhares, por sua vez, é outro grande gargalo a ser superado. O importante município do Norte capixaba já soma 15 crimes contra a vida nos dois primeiros meses do ano (oito em janeiro e mais sete em fevereiro), sendo que em 2019 o quantitativo era de 10. O aumento é de 50% no bimestre no número de homicídios.

A próxima reunião do Estado Presente, que é realizada sempre entre a primeira e a segunda quinzena de cada mês, vai discutir números preocupantes em relação ao desempenho da maioria das regiões. O Sul tem aumento de 58,3% dos homicídios (20 a 13), enquanto no Noroeste subiu 33,3% (28 a 21) e, na área serrana, uma pequena variação acima de 14,3% (8 a 7).

Estão em estado de alerta as regiões metropolitana e Norte. Na Grande Vitória, a queda é de 3,44% (112 contra 116) e, em área de municípios como Linhares e São Mateus, a retração é de 10% (36 contra 40 homicídios).

VITÓRIA TEM QUEDA DE 59%