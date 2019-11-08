Decisão do STF sobre segunda instância divide opiniões de leitores

A Justiça, escultura de Alfredo Ceschiatti na fachada do Supremo Tribunal Federal Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF

Após cinco sessões de votação, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) voltaram a barrar a prisão de condenados logo após a segunda instância e reverteram o entendimento estabelecido em 2016. O placar terminou em 6 a 5, com um voto de desempate do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.

Diante do novo entendimento do STF, o Congresso agora se mobiliza para mudar a Constituição. No Senado, a Comissão e Constituição e Justiça do Senado deve discutir já próxima sessão a proposta de emenda constitucional que pretende permitir a prisão após a condenação em segunda instância. Na Câmara, outra PEC sobre o mesmo tema pode começar a tramitar.

O tema dividiu a opinião dos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

A determinação do Supremo não significa que alguém não poderá ser preso em nenhuma circunstância antes do julgamento de todos os recursos, nem que todos os condenados em segunda instância deixarão a prisão automaticamente. Continuam válidas as prisões cautelares (preventiva, temporária e em flagrante). (Marcelo Oliveira)

★

Enfim um pouco de justiça no país. O duro é que o STF demorou dois anos para cumprir a Constituição. Vamos aguardar o julgamento da suspeição do Moro. (Márcio Vieira de Oliveira)

★

Como seis pessoas podem decidir beneficiar bandidos e o povo ficar quieto? Temos que nos mobilizar, só assim conseguiremos mudar isso. (Teresa Cristina Caser Ribeiro)

★

O parlamento brasileiro que fez essa lei, o STF só cumpriu a Constituição. Para mim, o que ficou claro é que se a investigação e a sentença do juiz forem baseados em provas, pode-se efetuar a prisão em qualquer instância. (Silvio Carlos Morais Lyra)

Art 5.º da Constituição: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Ou seja, a prisão só pode ocorrer após esgotados todos os recursos. Onze ministros para interpretar esse artigo da Constituição e não foi um consenso. Parece piada. (Clovis Meirelles)

★

O Legislativo já está se organizando para resolver esse assunto. Já tem mais de 50% dos senadores querendo a prisão em segunda instância, agora é a hora de os deputados e senadores trabalharem e o povo pressionar como nunca! Caberá ao Congresso a alteração no Código Penal ou até mesmo na Constituição Federal... e isso não é impossível. (Rafael Lewandowski)

★

Espero que os que estão lá parem de judicializar e comecem a legislar, façam o que se esperam deles: leis mais eficazes. (Jose Adeilson)

★

Espero que a bancada capixaba apoie a alteração da Constituição para prisão em 2° instância. (Glaucio Hupp)

★

Uma vergonha. Temos que ir para a rua e fazer esse tribunal sentir o peso de um brasileiro vestido de verde e amarelo. (Claudia Marcia Moreira de Castro)

★

Assistimos à triste vitória da impunidade. “O Brasil não é para principiantes”. (Karla Lyrio)

★

A justiça está sendo feita. Enquanto há possibilidade de defesa, há possibilidade de inocência. (Eriveltho Sarmento)

★

Agora quem tem dinheiro para pagar um bom advogado nunca vai ser preso, não importa se for condenado, só meter infinitos recursos. (Raí Recla)

★

Em outras palavras, agora o crime compensa. É mais fácil um crime prescrever do que acontecer todas as instâncias. Preparem-se, pessoas de bem, pois os portões do inferno serão finalmente abertos! (Marcio Paixão)

Com um #STF desse, o Brasil nunca vai para a frente. (Adila Damiani)

★

O STF decide por respeitar a Constituição!! (Alessandra Helena Ferreira)

★

Um absurdo essa suprema vergonha nacional... Legalização da criminalidade e da impunidade. (Thiago Antony Vasconcelos)

★

Vergonha maior é saber que tem gente que é a favor dessa impunidade para salvar o maior ladrão da história do nosso país... tristeza! (Ana Paula Bernardino)

★