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Websérie “Setembro Verde”: mãe transforma dor em solidariedade ao doar órgãos de filho

No segundo episódio da Websérie “Setembro Verde”, conheça a história da cabeleireira Mitsi, que tomou decisão para salvar vidas após perder o filho em um acidente
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 18:28

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 18:28

“Ele era meu cúmplice… Era muito amoroso, muito carinhoso. Era tudo de bom que uma mãe poderia receber de um filho.” É assim que a cabeleireira Mitsi de Almeida Rossi, 65, lembra do filho, Dayvison Vitor, que morreu aos 20 anos vítima de um acidente.
Diante da perda, Mitsi transformou o momento de dor em solidariedade ao doar os órgãos do jovem. “A gente sempre falava sobre doação de órgãos, já era uma coisa combinada entre a família. Quando eu vi que não tinha mais volta para ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o que ele falava para mim: ‘Mãe, se um dia acontecer qualquer coisa comigo, doe meus órgãos. Porque tem tanta gente precisando, tanta gente doente”, lembra, emocionada.
Dez anos depois, a doação de órgãos voltou novamente a ser tema na família: o marido de Mitsi, Joacyr Rossi, 67, ficou um ano e dois meses na fila do transplante de fígado.
Mitsi e o marido, Joacyr, no convento da Penha
Mitsi e o marido, Joacyr, no Convento da Penha Crédito: Reprodução de vídeo
As histórias da família e de quem teve a vida transformada pela atitude de Mitsi estão no segundo episódio da Websérie “Setembro Verde”, que você pode assistir completo no vídeo acima.
Para ressaltar a importância de ser um doador de órgãos e conscientizar as famílias que respeitem esse desejo, este mês é marcado pela campanha "Setembro Verde", com ações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que orientam sobre esse ato de solidariedade.

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