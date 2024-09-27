Websérie “Setembro Verde”: mãe transforma dor em solidariedade ao doar órgãos de filho

“Ele era meu cúmplice… Era muito amoroso, muito carinhoso. Era tudo de bom que uma mãe poderia receber de um filho.” É assim que a cabeleireira Mitsi de Almeida Rossi, 65, lembra do filho, Dayvison Vitor, que morreu aos 20 anos vítima de um acidente.

Diante da perda, Mitsi transformou o momento de dor em solidariedade ao doar os órgãos do jovem. “A gente sempre falava sobre doação de órgãos, já era uma coisa combinada entre a família. Quando eu vi que não tinha mais volta para ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o que ele falava para mim: ‘Mãe, se um dia acontecer qualquer coisa comigo, doe meus órgãos. Porque tem tanta gente precisando, tanta gente doente”, lembra, emocionada.

Dez anos depois, a doação de órgãos voltou novamente a ser tema na família: o marido de Mitsi, Joacyr Rossi, 67, ficou um ano e dois meses na fila do transplante de fígado.

Mitsi e o marido, Joacyr, no Convento da Penha Crédito: Reprodução de vídeo

As histórias da família e de quem teve a vida transformada pela atitude de Mitsi estão no segundo episódio da Websérie “Setembro Verde”, que você pode assistir completo no vídeo acima.